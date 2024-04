La città rinasce con la festa dei fiori

Domenica la città si veste dei colori della ‘Festa dei fiori’, l’esposizione dedicata a piante e fiori in programma dalle 8 alle 20 in piazza Alberica e piazzetta delle erbe. Un grande mercato con fiori, miele, piante aromatiche e da orto, un mercatino di prodotti biologici e tipici, ma anche conversazioni e incontri con produttori e coltivatori, degustazioni e tanto, tanto altro. La ‘Festa dei fiori’ è organizzata dal Comune di Carrara in collaborazione con Coldiretti Massa Carrara e la partecipazione di associazione Crisoperla.

Gran finale in musica a partire dalle 17 al palco della Musica di piazza d’Armi con l’esibizione della scuola di Musica comunale, che per l’occasione parteciperà non solo con i suoi giovani allievi, ma anche con il gruppo senior. "La Festa dei fiori sarà un modo per celebrare la primavera in centro anche grazie alle iniziative dei commercianti – spiega l’assessore al Commercio Lara Benfatto -. Sono certa che il colpo d’occhio sarà bellissimo". "Ci tengo a ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato a organizzare questo evento a cominciare dalla Coldiretti", aggiunge la consigliera comunale Letizia Carusi. "Il mio ringraziamento – conclude il presidente della commissione Commercio Luca Vinchesi – va invece soprattutto a tutti i componenti della commissione che hanno partecipato in modo costruttivo alla realizzazione dell’evento".