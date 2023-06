La città piange ’Pastasutta’ Folla ai funerali

"Ci ha lasciato il nostro “Pastasutta”. Dopo la prematura scomparsa alcuni anni fa di Nene Romiti, è venuto a mancare un altro totem del calcio lunigianese, uno dei calciatori più forti espressi dalla nostra terra". Così lo ricordano i ‘ragazzi che ha allenato Giancarlo Magnani (nella foto), di cui si sono svolti ieri i funerali. "Braccia larghe, baricentro basso e la palla non gliela portava via nessuno, se non a costo di commettere falli su falli. Ha giocato prima e allenato poi con intere generazioni di ragazzi, sempre disponibile, col sorriso sulle labbra, con le sue battute che ancora oggi lo identificano per quella grande persona che era – ricordano – . Appena finita la carriera di calciatore, era persino riuscito quasi a vincere da solo l’iconico torneo del Marello con i ragazzi del suo bar Renato, alcuni dei quali si presentavano a giocare con i mocassini “tanto ci pensa Giancarlo”. Negli ultimi anni aveva messo la sua generosità a beneficio di varie associazioni sportive e ricreative che oggi ne piangono la prematura scomparsa. Ciao “Bacella” riposa in pace.