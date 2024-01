La città piange Balloni: "Altruista e infaticabile"

Sarà la cattedrale di Massa, alle ore 15 di domani, ad accogliere Mauro Balloni per il suo ultimo viaggio. Il più commosso e affettuoso addio al presidente dell’Unione nazionale veterani dello sport massese. è quello indirizzato all’ex impiegato dell’ospedale dalla sezione Unvs ’Bacchilega-Targioni’, per voce del caro amico veterano, Ettore Biagini. "Al nostro presidentissimo, amico di tutti gli sportivi – scrive il presidente del collegio dei probiviri del consiglio nazionale – rivolgiamo un riconoscente saluto. A piangere la sua scomparsa non sono solo le città di Massa e di Montignoso, dove risiedeva da diversi anni, bensì l’intera provincia apuana e anche oltre. Ovunque si ricordano le indubbie doti di altruismo e di convinta solidarietà verso tutti, istituzioni comprese". Compiuti da poco 80 anni, dopo il grave incidente quando ancora era impiegato dell’ufficio tecnico dell’ospedale, è diventato vice presidente del Cral. "Di Mauro – prosegue Biagini – vorrei evidenziare soprattutto l’impegno e l’abnegazione, che insieme a quelli per il Gruppo sportivo di Turano, promotore del Gran premio ciclistico della liberazione del 25 aprile, ha profuso per la crescita e lo sviluppo delle attività della nostra sezione dei veterani, dove per dieci anni e tre mandati è stato presidente". Con lui oltre a divenire la più grande sezione in Italia per numero di soci, "abbiamo conquistato numerosi titoli nazionali e regionali in diverse discipline – sottolinea con orgoglio Biagini – nel calcio, pallavolo, ciclismo, podismo, tennis, tiro a volo e tiro con l’arco". Sua l’idea del calendario della sezione massese dei veterani, come anche la volontà di portare avanti la tradizionale iniziativa "Capagna del rusco e foghie", ideata da Sergio Lapi. "Addio grande Mauro – concludono i veterani massesi – il nostro personale sodalizio è stato lungo ed indimenticabile, sarà difficile prendere consapevolezza di non poter più contare sulla tua sincera amicizia, e sulla tua appassionata e competente collaborazione".

Balloni è stato ricordato con messaggi di cordoglio dai sindaci Persiani e Lorenzetti a nome anche delle amministrazioni comunali di Massa e di Montignoso-

Stefano Guidoni