"La città dimenticata Incompiute e discariche"

Il dramma dell’ambiente viene evidenziato da Gianluca Giannelli dell’associazione L’Assiolo che lamenta l’esistenza di discariche in tutto il territorio. Parte dal Carrione, giudicato "tra i torrenti più brutti d’Italia, cementificato in una morsa di urbanizzazione selvaggia". Poi arriva alla Fossa Maestra "un vero sconcio di rifiuti di ogni tipo, mentre sul viale l’ex albergo Maestrale è un biglietto da visita come il Marble, lì da 30 anni". Giannelli critica anche la Imm "con lamiere che sembrano passate sotto bombardamento. Poi il cantiere abbandonato dell’ex Mediterraneo: un’enorme piscina piena di zanzare". Il rappresentante dell’Assiolo ricorda anche la vicenda degli yacht distrutti a Rapallo, abbandonati poi fra Massa e Carrara. Il Lavello, colmo di rifiuti, Villa Ceci con "una destinazione urbanistica che fluttua. Ciliegina sulla torta della nostra denuncia è rappresentata dal Castello di Moneta, che visto da lontano rappresenta un altro biglietto da visita negativo per la città".