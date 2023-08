La città di Pontremoli ricorda l'amico Bertolini e le sue passioni

Nel primo anniversario della scomparsa gli amici di Giuseppe Bertolini ricordano con affetto e nostalgia la sua passione per la storia locale, le tradizioni, l’attenzione al volontariato e la cura con cui aveva ricostruito l’ambiente socioeconomico della città negli anni Cinquanta del secolo scorso. Era interessato anche al dialetto e ai calendari basati sull’osservazione della luna e del sole con le feste, i miti e i riti dell’anno. La famiglia era proprietaria del Bar Albergo Garibaldi, gestito dal padre Aldo e dalla madre Marietta. Quel mondo uscito dalla seconda guerra mondiale gli era rimasto impresso e aveva mappato le attività della Pontremoli storica dalla Torre di Castelnuovo a Porta Fiorentina. Con passione aveva raccolto il ricettario gastronomico del ristorante famigliare, enciclopedia delle tradizioni culinarie in voga nel periodo della sua giovinezza. Nonostante per la sua vita professionale di informatore scientifico si fosse trasferito a Parma tornava spesso a Pontremoli nella sua San Pietro, nel palazzo dove era nato e in cui il locale di famiglia proseguiva l’attività con l’affidamento della gestione. Nel suo studio sulle attività insediate nella parte sud della città che faceva capo alle parrocchie di Santa Cristina e San Pietro, nel secondo dopoguerra aveva registrato ben 121 tra negozi, bar ristoranti, laboratori e magazzini. Era giunto agli studi sul dialetto locale influenzato dal padre Aldo e dallo zio Piero entrambi autori di poesie. Di lui viene ricordata una poesia dedicata al patrono San Geminiano. Lo ricorda con affetto Marcellino Mauri, già membro dell’Accademia della cucina: "Giuseppe ha fatto parte della mia vita. Aveva una grande passione per l’etnografia e le tradizioni della cucina locale. Era pronto a partire alla scoperta di culture e sapori, e mi raccontava con entusiasmo le sue esperienze. Mi piaceva ascoltare le storie di come aveva conosciuto piatti di paesi lontani, o di come aveva condiviso un pasto con persone ospitali e generose. Era un amico speciale".

