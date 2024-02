"La città di Massa privata di un cinema comunale: il Polo Progressista e di Sinistra accusa il presidente del consiglio Agostino Incoronato di inerzia"

"Per colpa del presidente del consiglio Agostino Incoronato la città di Massa continuerà a non avere un cinema comunale in centro". Lo sostiene il Polo Progressista e di Sinistra che da due mesi attende "che la mozione per la realizzazione di un cinema comunale al Teatro dei Servi possa essere discussa in consiglio senza che questo accada. La necessità di aprire i Servi alla realizzazione di giornate specifiche per il cinema non può più aspettare l’inerzia di una maggioranza ormai scollata dalla realtà".