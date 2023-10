La città del futuro. Sport, decoro urbano, sicurezza e turismo. Dossier in consiglio

Arriva oggi in consiglio comunale un atto che deve ‘immaginare’ il futuro di Massa e magari metterlo in cantiere: vanno infatti all’approvazione le Linee programmatiche dell’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Persiani. Un documento snello e asciutto, 33 pagine in tutto, che deve contenere "la traduzione delle dichiarazioni di intenti politici e di pianificazione del Programma di mandato elettorale del sindaco nella visione, condivisa da parte della giunta e approvata dal consiglio, della città e del territorio cui corrispondono impegni concreti di politiche di miglioramento, riqualificazione, innovazione e sviluppo che mirano al benessere integrato della persona, intesa come singola che collettività". Si parte dal turismo, dove si punta su decoro, cartellonistica e punti di informazione, rivalorizzazione della sentieristica, eventi per destagionalizzare e in particolare "rinnovati investimenti pubblici su San Carlo, in stretta sinergia con le sue Terme, per riconsegnare, alla città ed ai turisti, un luogo simbolo del territorio apuano, capace di far conoscere Massa e la proprietà terapeutica delle sue acque in contesti nazionali ed internazionali" oltre a valorizzazione di via Francigena e via Vandelli, infine realizzazione del nuovo sito del "Mercatino della Partaccia" sulla base dei progetti già acquisiti e progettazione di un’area attrezzata solo per camper in collaborazione con Ageparc. Per le attività produttive e il lavoro si parte dal miglioramento dei mercati settimanali.

Spunta l’area ex Gesco, acquistata all’asta da importanti imprenditori del territorio, dove l’amministrazione vuole "ridurre le procedure burocratiche per avviare nuove attività". Questa volta l’amministrazione per la zona industriale esclude il settore commerciale (si ricorderà la polemica per la variante Sogegross) e si schiera a favore di manifatturiero e industriale, allargandolo al settore artigianale e alla produzione di servizi. Si punta poi a recuperare e valorizzare lo Spino Fiorito, ormai sparito da anni, "con il coinvolgimento e la collaborazione di tutte le attività del centro cittadino, dei produttori locali e di Coldiretti, per promuovere anche i prodotti locali".

Più telecamere di sorveglianza e nuove assunzioni di ausiliari del traffico per il controllo dei parcheggi a pagamento, istituzione di un nucleo operativo antidegrado. Sul fronte della mobilità, al primo posto si mette la Variante Aurelia: "Siamo finalmente giunti al momento in cui l’opera vedrà la sua realizzazione dopo tanti anni di attesa risolvendo così una volta per tutte le note problematiche che affliggono l’abitato di Turano e dintorni senza peraltro gravare su altre zone. Questo intervento migliorerà i flussi del traffico e della qualità ambientale del cuore della città. Sarà previsto un percorso di partecipazione con i cittadini per valutare le esigenze dei residenti".

Poi si punta su quella sostenibile con aumento dei collegamenti ciclabili e pedonali, bike sharing, la realizzazione della Ciclovia Tirrenica. Ma importanti sono anche le infrastrutture: si chiederà il supporto della Regione Toscana per potenziare la linea ferroviaria, poi revisione del piano urbano del traffico. Opere pubbliche: priorità alle scuole. Ma anche aumento dei parcheggi, con il project financing milionario nell’area ex Intendenza di Finanza, il raddoppio di via Casola e via Mascagni a Marina. Avanti tutta anche con la realizzazione di un canile e gattile sanitario e rifugio, riqualificazione del mercato delle Jare, reperimento di un’area per la realizzazione di spazi a complemento della futura Cittadella dello Sport, "che possano accogliere competizioni anche internazionali di vari sport creando una struttura con velodromo omologato e piste di atletica d’avanguardia, studiati appositamente per il ciclismo e la corsa".