La Cisl si conferma il primo sindacato tra i lavoratori delle Poste

Cisl si conferma il primo sindacato nelle elezioni di Rsu e Rls di Poste Italiane a fine marzo. "Una vittoria per il lavoro e per i lavoratori, è stata una grande prova di partecipazione" commenta il segretario Francesco Benedetti (nella foto). La Flp Cisl ha conquistato 5 degli 8 seggi Rsu e due su tre Rsl. "La soddisfazione più grande – dice – è per l’affluenza dei colleghi e colleghe che hanno voluto contribuire a questa iniziativa: il 93% dei lavoratori in provincia, 350 su 376". E ringrazia lavoratori e direttori "per il percorso di ascolto e dialogo costruito nel tempo", sottolineando l’azione quotidiana della Cisl negli uffici, nei centri: "accogliamo tutte le difficoltà, tutte le proposte e i progetti per comprendere come rendere più efficiente e più umana la quotidianità e il futuro dell’azienda". Ora l’impegno a continuare il "percorso di tutela del lavoro per arginare il precariato e le pressioni commerciali, migliorare clima, sicurezza e benessere di ogni giorno".