LA CHIUSURA DELLA ‘PARINI’

Insieme all‘assessore Monica Bertoneri, il sindaco Francesco Persiani ha effettuato un sopralluogo nelle scuole di Alteta e Mirteto, che da lunedì hanno accolto gli studenti della ‘Parini’. "Siamo felici di constatare che l’atmosfera era serena, con i ragazzi tranquilli e le attività didattiche riprese con continuità. Sappiamo che l’inizio ha comportato qualche inevitabile disagio, ma oggi abbiamo trovato ambienti accoglienti e funzionali. Ci sono ancora alcuni aspetti da migliorare, e per questo abbiamo preso nota di ciò che serve per rendere la situazione ancora più confortevole per studenti e docenti". E il sindaco assicura l’impegno a continuare "i sopralluoghi anche nelle altre scuole, monitorando le condizioni degli edifici e intervenendo dove necessario". Poi, insieme all’assessore al sociale Francesco Mangiaracina e alla presidente della Consulta Disabilità Elisabetta Alberti, ha partecipato all’inaugurazione dell’Aula Mindfulness alla media Ferrari di Marina di Massa, un progetto innovativo inserito nel piano di miglioramento dell’istituto grazie al Pnrr.