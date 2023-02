La chiave del turismo esperienziale Apre le porte ai visitatori di domani

MASSA CARRARA

"Le bellezze apuane sono tante e capaci di accattivare un grande pubblico: dobbiamo solo farle conoscere. Magari si tratta di bellezze di nicchia, che vanno oltre le cave conosciute anche dall’altro capo del mondo: piccole chicche che però possono diventare una punta di diamante. Come? Attraverso la formula del turismo esperienziale".

Silvio Marchiori, presidente provinciale Cna Balneari, fa il punto sulle prospettive del settore che più di ogni altro si lega a doppio filo con quello del mare. Non a caso la giornata di lunedì si aprirà con l’assemblea nazionale Cna Balneari, che sarà seguita dal convegno di Cna Turismo e Commercio intitolato “Il valore del territorio; le proposte della Cna Toscana per il turismo esperienziale“. "Per quanto ci riguarda, il nostro obiettivo è presentare in assemblea le proposte che riteniamo necessarie in merito alla direttiva Bolkestein – spiega – C’è da dimostrare che il comparto balneare italiano non è inerente con questa normativa, meno che mai per le concessioni che sono oltre il 90% rilasciate prima del 2009. Il governo ha assicurato che ci avrebbero tirato fuori dalla questione, entro luglio sarà effettuata la mappatura del territorio: a quel punto sarà lampante che prima cosa la risorsa non è scarsa e seconda che l’interesse transfrontaliero non è realistico". Nel pomeriggio si passeranno poi in rassegna progetti, idee e prospettive in campo turistico e commerciale, ambiti connessi con il mondo del mare. "All’orizzonte c’è un’idea diversa di turismo da proporre, mettendo a sistema oltre alle bellezze anche altri elementi, come ad esempio il turismo sportivo, in modo da creare un’offerta al passo coi tempi – sottolinea – Pensiamo al ciclismo, alle manifestazioni di prestigio ospitate, al trekking in bici e a cavallo, passando per gioielli come l’orto botanico o l’opportunità di usufruire di due campi pratica da golf vicini (Pietrasanta e Sarzana). Da sport popolari a quelli di nicchia: un mare di servizi".

L’impressione è che quella in arrivo sarà una stagione coi fiocchi, stando alle primissime stime di Cna in fatto di contatti e prenotazioni. "Stiamo lavorando sia a livello nazionale che regionale facendo cultura tra gli operatori, in modo da non dover sempre aspettare le istituzioni – conclude – I tre assessori dell’ambito di costa hanno creato un gruppo di lavoro con imprenditori, partiamo anche da qui. Ormai da quasi tre anni si lavora con alti ritmi. Siamo usciti dal Covid e visti i buoni risultati delle ultime stagioni balneari ci si aspetta un’annata come minimo sulla falsariga della precedente. Interessante considerati la qualità dei tempi, le capacità di spesa delle famiglie, il ritorno degli stranieri. È il momento giusto per lanciare la formula del turismo esperienziale, che unisce cultura e relax".

Irene Carlotta Cicora