La ‘chemio’ a Fivizzano tra i fiori: ripartite le terapie in giardino

Combattere il male restando persona. Non possiamo più curare qualcuno senza sapere chi è, cosa pensa, qual è il suo progetto di vita. Ne sono convinti i volontari dell’associazione ‘Amici di Serena’ che diversi anni fa hanno ideato il progetto per somministrare la chemioterapia nel giardino del day hospital oncologico all’ospedale di Fivizzano. Un’esperienza positiva entrata in stand by nel periodo del Covid e ora ripresa con lo stesso entusiasmo dell’avvio. I nuovi infermieri e i volontari del sodalizio l’altro ieri hanno ricominciato i trattamenti fuori della tradizionale sede e somministrato la chemio in giardino.

"E’ emozionante passare dalla visita ai pazienti all’ oncologico di Carrara, al suono della musica dove è presente un giovane pianista – dice la responsabile dell’hospital oncologico della Lunigiana Paola Pacetti – al controllo dei pazienti oncologici che a Fivizzano, nel bellissimo giardino antistante il day hospital in mezzo ai fiori, ricevono trattamenti chemioterapici al fresco, con accanto i familiari e il personale dedicato. Questa è la vera umanizzazione: offrire terapie mirate e immunoterapici in un ambiente accogliente, puntando quindi sul benessere psico-fisico dei pazienti". Il tempo della chemioterapia è trascorso in modo diverso per i malati. "Immersi nel verde, in un clima disteso – aggiunge un paziente fivizzanese – . Si è trattato di un’esperienza così piacevole che è stato per me difficile smettere di parlare con i vicini sino al termine del trattamento". Un ringraziamento particolare all’associazione ‘Amici di Serena’ che ha creduto in questa attività, costruendo un padiglione in legno utilizzato poi per le vaccinazioni nel periodo Covid e attualmente sede di incontri psicologici per pazienti oncologici della Lunigiana.