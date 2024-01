La cerimonia in memoria delle vittime

Domani si commemora uno degli episodi più brutali della storia di Carrara: il bombardamento di via Groppini. Per questo alle 12,30 la sindaca Serena Arrighi sarà in via Groppini per ricordare il 79^ anniversario del bombardamento del popoloso quartiere. La cerimonia è stata organizzata dal Comune di Carrara con il patrocinio della Provincia di Massa Carrara. Come da tradizione durante la commemorazione sarà deposta una corona davanti alla lapide che ricorda le vittime del bombardamento. Un tragico episodio di fuoco avvenuto il 18 gennaio del 1945, in cui persero la vita 56 persone, tra cui 14 bambini di età compresa tra i due mesi e i 10 anni. Cinque aerei americani in picchiata dotati di bombe al fosforo colpirono il bersaglio sbagliato facendo una carneficina. Tanti furono anche i feriti. Dopo i saluti della sindaca Arrighi è previsto l’intervento di Giorgio Giorgi, uno dei sopravvissuti al bombardamento di via Groppini. A seguire l’intervento di Marta Tongiani dell’Anpi di Carrara. La cerimonia proseguirà alla caserma dei carabinieri in via Chiesa, dove sarà deposta una corona alla lapide in memoria di Andrea Marchini, insignito della medaglia d’Oro al valor militare.