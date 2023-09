La cerimonia alla Foce di Carrara: ricordo dell'80esimo anniversario della Resistenza

Il ricordo di chi partecipò alla guerra di Liberazione è stato sottolineato dalla sindaca Serena Arrighi, durante la cerimonia della Foce organizzata dall’Anpi che ha ricordato l’ottantesimo anniversario dell’inizio della Resistenza.

Celebriamo oggi l’80esimo anniversario dell’inizio della lotta di Liberazione a Carrara. E’ l’inizio di una lotta ed è l’inizio anche del sacrificio di molti, soprattutto giovani. Nelle giornate tra l’8 e il 9 settembre 1943 a Carrara gli Alpini della divisione ‘Val di Fassa’ si scontrarono con le truppe tedesche: il primo caduto della Resistenza fu il Tenente Giovanni Montolli. La città venne, quindi, occupata militarmente dai tedeschi e dalle milizie fasciste e si formarono i primi nuclei di Resistenza. Oggi ricordiamo il tenente Montolli per ricordare tutte le donne e gli uomini che diedero il loro contributo ed in taluni casi la loro vita per fare sì che oggi noi potessimo vivere in una nazione libera e democratica. E’ a tutte queste persone che noi dobbiamo gratitudine e rispetto perché le opportunità che la vita ci ha dato derivano dalla loro decisione di allora di non essere passivi, ma di lottare per avere un futuro migliore per loro e per noi, lasciandoci un Italia libera ed una costituzione bellissima".

Alla cerimonia, che ha avuto il patrocinio della Provincia, sono intervenuti anche la rappresentante di Anpi Marta Tongiani e il presidente di Ana, Sezione Alpi Apuane, Domenico Mori. La cerimonia ha avuto il patrocinio della Provincia.