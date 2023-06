La cava dismessa riprende vita "Trampolino per giovani architetti"

Franchi Umberto Marmi è partner del nuovo corso di architettura organizzato da Yac Academy, il primo istituto post-laurea dedicato all’architettura e al design, in programma da settembre a novembre. "Coinvolgeremo i giovani architetti dando loro la possibilità di studiare la rigenerazione della cava dismessa ai piedi dei Ponti di Vara – dice Bernarda Franchi, vicepresidente e Ad di Fum –. Con questa progettualità vogliamo proiettare l’immagine futura del nostro territorio, a partire dalle cave, per mettere a fattor comune le peculiarità artificiali e naturali del paesaggio circostante al fine di dimostrare come questi due elementi riescano a coesistere in maniera sostenibile".

Conferma la bontà della collaborazione, Alessandro Cecchini, presidente di Yac e direttore di Yacademy: "Le cave di Carrara rappresentano uno degli scenari di commistione antropico-naturale unici e fra i più significativi al mondo. Lavorare in un simile contesto rappresenta una straordinaria occasione di crescita per decine di giovani di estrazione internazionale, e un’opportunità di ricerca e riflessione che promuove la cultura dell’integrazione fra paesaggio artificiale e paesaggio naturale". Franchi Umberto Marmi sarà partner di Yacademy nello sviluppo del laboratorio progettuale ‘Carrara Community Quarry’ che sarà coordinato dall’architetto Patrick Lüth di Snøhetta. Il corso sviluppa un concept attuale e coinvolgente che vede l’ambiente naturale come palcoscenico della progettazione e che conterà sulla docenza di architetti di richiamo internazionale provenienti da studi affermati come Snøhetta, Sanaa, Hhf architects, Eduardo Souto De Moura Arquitectos, David Chipperfield Architects.

Il team di Snøhetta è stato chiamato per la realizzazione del laboratorio progettuale che abbraccia le cave di Carrara e che si profila come un progetto site-specific: un percorso di crescita creativa e personale, oltre che professionale per gli studenti, grazie al quale mettere a frutto le conoscenze acquisite tramite i moduli didattici. Gli studenti avranno l’opportunità di visitare non solo le cave di marmo di Carrara, ma anche di conoscere bene il territorio per interiorizzare i luoghi e raccogliere spunti di progettazione.