La castagna racconta. Omaggio al Novecento tra mondine e balli per il 25° compleanno

La ‘Castagna racconta’ compie 25 anni e si conferma un evento da non perdere. Nel primo settimana di festa, Licciana Nardi si è riempita di persone che hanno visitato il borgo allestito tema, gustato prodotti tipici legati alle castagne partecipato agli spettacoli. La manifestazione si ripeterà anche sabato prossimo e domenica, grazie al Comitato Castagna racconta, in collaborazione con ProLoco, amministrazione comunale di Licciana Nardi, tutti gli abitanti del paese che si impegnano gratuitamente per allestire il borgo e il contributo di molti commercianti. Chi ha partecipato lo sa, non si tratta della solita sagra dedicata alla castagna, ma di una rievocazione storica legata ai primi anni del Novecento. Tutto il borgo medievale di Licciana Nardi e le piazze sono state accuratamente allestite, le persone vestite in costumi tradizionali dell’epoca, anche le musiche, i balli, gli addobbi vogliono ricordare l’epoca dei nostri nonni. Nelle due piazze si potranno degustare tutti i prodotti a base di castagne: mondine, cian, soladelle, frittelle e patone, accompagnate da vini locali. Ricco il programma, sabato alle 15 apriranno gli stand con degustazioni dei prodotti derivanti dalle castagne, musiche popolari faranno da sottofondo alla manifestazione, con la fisarmonica di Ivano. I visitatori troveranno, lungo il borgo, prodotti tipici della Lunigiana e artigiani alle prese con gli antichi mestieri. Dalle 19 focaccette cucinate dai volontari. Sabato la musica nel borgo sarà curata da Marco Badiali, mentre domenica alle 16 ci sarà una conferenza nella sala consiliare del comune, dedicata ai 150 anni dalla nascita di Alceste de Ambris e saranno presentati i libri di Francesco Micheli e di Riccardo Boggi, alle 17 gran finale con il concerto di Bugelli, menestrello della Lunigiana, coi Patonars.

Monica Leoncini