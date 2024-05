La casa bombardata e dimenticata. Gli avenzini chiedono il recupero

Oggi ricorre l’ottantesimo anniversario della casa bombardata di via Menconi, una ferita aperta nel cuore di Avenza. Un rudere che la Pro loco chiede da anni mettere in sicurezza, così anche i cittadini, a cominciare da Patrizia Arrighi che abita proprio a pochi passi da quella casa diroccata e ci ha fornito la fotografia. Nell’ottantesimo anniversario del bombardamento della casa di via Menconi, alcuni cittadini di Avenza hanno voluto dedicare una poesia alla memoria delle vittime che morirono sotto le macerie di questa casa. Tra questi l’avvocato e scrittore Emiliano Pianini, che scrive di pietre che ancora parlano e urlano il silenzio di respiri interrotti. Pianini nella sua poesia racconta di due giovani avenzini, un ragazzo e una ragazza, che si domandano chi abbia bombardato la casa: alleati o tedeschi? E mentre si fanno questa domanda odono delle voci "siete stati voi. È dentro di voi", "sassi e macerie lasciateli lì, fatevi un favore. A parlare è la stessa casa che ai ragazzi racconta di come le varie amministrazioni che si sono succedute abbiamo sempre promesso di mettere i resti in sicurezza, ma senza mai dare corso alle parole.

"Un luogo della memoria. Ha detto l’ultimo politichese che si è affacciato, o sbaglio? – scrive Pianini –. Facciamo così, pensateci, confrontatevi, scambiatevi insulti, strette di mano, e già che ci sieste anche qualche voto, si chiama clientela e l’avete inventata voi. Poi quando avrete finito ci rivedremo qui, magari tra ottant’anni e se ne riparlerà".

Anche il poeta dialettale Franco Menconi ha voluto dedicare una poesia alla casa bombardata. Si intitola ‘Vintidò d’magg d’l ’44, e racconta la storia di una bambina che giocava a corda prima che la costruzione venne bombardata, e a distanza di ottant’anni nonostante le vite perdute di quella casa restano ancora i ruderi. Anche Michela Pinelli ha voluto scrivere qualcosa in proposito. "Quel rombo venne dal mare, non tuoni ma lampi di morte, sarebbe stato il giorno delle rose da dedicare a Santa Rita – scrive Pinelli –, ma di quelle rose rimasero solo aculeate spine di schegge disseminate. Era il 22 maggio, un lunedì senza sole, senza speranza, senza senso: solo urla e sgomento. Un ricordo sempre più lontano, una data da commemorare con sempre meno testimoni, ma passa da via Gino Menconi e fermati, lì il tempo si è fermato: proterva resta eretta una facciata sfacciata dove la vita si interruppe, perché seppur dimenticata, non si dimentichi".

Alessandra Poggi