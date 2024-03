La carta d’identità delle piccole ospiti speciali

Nome chimico H2O Sono una molecola composta da due atomi di idrogeno legati a uno di ossigeno con legami covalenti eteropolari in cui l’ossigeno (più elettronenegativo) attrae maggiormente gli elettroni di legame. Sono quindi una molecola polare. La mia polarità è accentuata dalla disposizione nello spazio dei miei legami che formano un angolo di 104,5°.

Caratteristiche particolari Formo legami idrogeno intermolecolari. Essi influenzano le mie proprietà fisiche e chimiche che permettono la vita sulla Terra.

Proprietà fisiche La mia densità è massima alla temperatura di 4°C (d=1g/cm3 ) per cui il ghiaccio galleggia sull’acqua liquida e così fiumi, laghi e mari non ghiacciano mai completamente d’inverno permettendo la vita sott’acqua. Ho un alto calore specifico (4,18J/(g*°C)) che determina la mia temperatura di ebollizione (100°C): sulla Terra sono per lo più allo stato liquido e le masse d’acqua hanno temperature stabili,con azione mitigatrice sulle terre circonstanti. Ho un’elevata tensione superficiale per cui tendo ad assumere una forma sferica (goccia) e gli insetti si possono appoggiare su di me. Ho la capacità di risalire lungo i capillari (capillarità): ciò permette la risalita della linfa grezza nelle piante e la permanenza dell’acqua nel terreno. Proprietà chimiche Sono un ottimo solvente: sciolgo sostanze ioniche (es. sale marino) e molecole polari (es. zuccheri); ecco perché il mare é salato e la sua salinità influisce, abbassandola, sulla temperatura di congelamento.

Segni particolari Da me è nata la vita.