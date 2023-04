La carica dei 566 8 aspiranti sindaci

Fino allo scadere, anzi già nei minuti di recupero, la coalizione di centrodestra che sostiene l’ex assessore ai Lavori pubblici Marco Guidi ha tentato di presentare un’ulteriore lista, la sesta. Una ’navetta’ tra quartier generale del candidato a sindaco per Fratelli d’Italia e palazzo civico nel tentativo di far entrare nell’agone politico il documento che fa capo all’ex senatore Gianluigi Paragone, il partito Italexit. Alla fine però, per questioni burocratiche per la coalizione di Guidi non è stato possibile aggiungere l’ultima lista.

Una giornata particolarmente movimentata per i candidati alla prossima tornata elettorale in programma per il 14 e 15 maggio. Ieri mattina era l’ultimo giorno per presentare le liste elettorali. Alle 11 erano arrivate 7 liste su 21. In pochi minuti, un po’ per scaramanzia, un po’ perché i documenti dovevano essere controllati in maniera certosina, sono arrivati tutti alla spicciolata. Intorno alle 11,15 si è presentato all’ufficio elettorale Panesi, che doveva candidarsi alla poltrona di primo cittadino, poi ha preferito sostenere Guidi, facendosi mettere in lista con i Nuovi Socialisti. Poco prima erano arrivati i Repubblicani, così come tutta la coalizione di centrosinistra.

Le operazioni di voto si svolgeranno, come detto, il 14 e 15 maggio dalle 7 alle 23 della domenica e dalle 7 alle 15 del lunedì. L’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta del sindaco si svolgerà nei giorni di domenica 28 e lunedì 29 maggio, nelle medesime fasce orarie. Quanti abbiano necessità di richiedere il rinnovo o il duplicato della tessera elettorale devono prenotare in uno dei seguenti modi: tramite servizio on line a [email protected]; telefonicamente ai numeri 0585 490259, 0585 490430; direttamente allo sportello Ufficio Relazioni col Pubblico dal lunedì al venerdì in orario 9-12.30 (apertura pomeridiana martedì e giovedì pomeriggio con orario 15-17 e il mercoledì dalle 14 alle 18). Inoltre nella settimana delle elezioni lo sportello URP sarà aperto per il rilascio delle tessere elettorali tutti i giorni da lunedì 8 a lunedì 15 maggio 2023 nei seguenti orari: lunedì 8 anche dalle 14 alle 18, venerdì 12 e sabato 13 dalle 9 alle 18. Domenica 14 dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15.