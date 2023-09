La carica dei 4mila per Hayez Uffizi Diffusi, boom di visitatori

Oltre 4mila ingressi: studenti di numerose scuole, turisti, visitatori e appassionati hanno visitato la mostra Uffizi Diffusi dal 5 maggio scorso quando il direttore Eike Schmidt ha inaugurato l’esposizione dell’opera di Francesco Hayez (1791-1882) “Ritratto del Conte Colonnello Arese Lucini in carcere“, militare napoleonico poi coinvolto nei moti risorgimentali. Un successo in termini di numeri e di feedback.

E non finisce qui, perché la tela che inizialmente doveva rimanere all’interno della Sala dei Sindaci fino al 31 agosto, ha prolungato il suo soggiorno, sino all’8 ottobre prossimo. Al momento del ritorno a Firenze è prevista una cerimonia. "Si tratta di numeri davvero importanti di cui ovviamente siamo molto orgogliosi – dice il sindaco Jacopo Ferri -. Abbiamo fatto investimenti rilevanti per un Comune come il nostro credendo subito in questo progetto e siamo stati ripagati da quest’ondata di visite e di affetto. La speranza è che si tratti solo dell’inizio di una collaborazione tra il Comune e le Gallerie degli Uffizi di Firenze". L’Amministrazione comunale, per ospitare il quadro, ha adeguato la Sala dei Sindaci ad un elevato standard di sicurezza installando sistemi di sicurezza innovativi e un sofisticati sistemi di allarme e di videosorveglianza. E’ stata anche insediata una teca climatizzata con un sensore interno che registra i dati della temperatura e dell’umidità. Hayez è un artista fra i maggiori interpreti del romanticisimo, grazie alle sue opere in cui gli ideali del Risorgimento, legati al concetto di patria e libertà, vengono rappresentati attraverso soggetti che appartengono ad un passato epico e lontano. La tela ospite d’onore della galleria comunale ritrae il conte patriota, Arese Lucini, tra il 1820 e il 1821.

Per questo finì sotto processo delle autorità asburgiche. Fu condannato a morte, pena poi convertita in tre anni di durissima detenzione nel penitenziario austriaco dello Spielberg. Nel dipinto è rappresentato con lo sguardo verso l’osservatore e indossa una tenuta militare. L’ambiente è cupo: il letto è sfatto e il carcerato è seduto su una cassa usata come sedia mentre catene gli stringono le caviglie.

Al momento in cui l’opera fu eseguita la pena si era effettivamente già conclusa. Il legame tra Hayez e Pontremoli prende corpo col dipinto storicista "Pietro Rossi signore di Parma assediato nel Castello di Pontremoli (1818-1820)" oggi conservato nella Pinacoteca di Brera dello stesso Hayez con cui il pittore diede inizio alla sua svolta romantica. La vicenda storica dei Rossi diventati signori di Pontremoli nel 1329 aveva colpito l’artista.

