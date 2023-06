La camera delle meraviglie Beppe Mecconi conquista Le opere nel centro storico

di Francesco Marinello

Grande ritorno per la ’camera delle meraviglie’ di Beppe Mecconi che, nel prestigioso palazzo Micheli Pellegrini, riscalderà nuovamente la città con la sua magia. Durante la settima edizione di White Carrara sarà dunque possibile immergersi ancora in ’Wunderkammer - Poesie’, l’universo emozionale, simbolico e metaforico de il pittore dei poeti, un artista a tutto tondo la cui ricerca si misura nell’interdisciplinarietà delle arti tra pittura, musica, poesia, danza, arrivando ad un teatro metafisico di sensazioni e contemplazioni. La mostra, curata da Anna Paola Micheli Pellegrini e Giancarlo Rossi, non si misura soltanto in un dialogo tra pittura e poesia che sviscera un processo creativo emozionale e sincero, bensì è anche l’occasione per rivolgere lo sguardo verso cose intense, verso noi stessi e la nostra anima assetata di bellezza. Nella ricerca di Mecconi è possibile notare un’estetica silenziosa che oscilla dall’armonia poetica e minimale della cultura orientale ai tormenti sensibili del color field painting. Questa sfera emozionale si può percepire nei trenta dipinti esposti nella galleria di via Santa Maria 10, insieme a dodici pezzi di grafica policroma della serie Haiku, magistralmente messi in dialogo dai curatori con alcuni oggetti artistici straordinari e immaginifici, riprendendo quel concetto collezionistico e protomuseale seicentesco. "Tornare in mostra a Carrara dopo lo scorso inverno - ha spiegato Mecconi - è un’esperienza molto piacevole e farlo in questa occasione rende il tutto ancora più speciale. Sono molto legato a questa città avendovi frequentato liceo ed Accademia, ringrazio i curatori per avermi presentato ad una comunità interessante e interessata con la quale ho trascorso momenti piacevoli". La mostra accompagnerà il nostro periodo estivo ma le sorprese continueranno con due interessanti presentazioni librarie. La prima, ’I proverbi della Signorina Celide’ dello stesso Mecconi, è una raccolta di quattro racconti illustrati ambientati in un paesino ligure nel secondo dopoguerra. Il secondo libro presentato sarà invece ’G. W. Vizzardelli. Analisi psico-criminologica di un serial killer adolescente’ di Vanessa Isoppo che racconta la vera storia del primo serial killer minorenne italiano.