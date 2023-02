La bocciofila preda del degrado "Giovani ubriachi ci disturbano"

I pensionati del bocciofilo di Marina Carrara costretti a condividere lo spazio con ubriachi molesti di origine straniera. E ogni due per tre in via Maestri del Marmo interviene una volante della polizia. A denunciarlo gli stessi pensionati, che in diversi hanno chiamato la nostra redazione per portare all’attenzione della cittadinanza, ma soprattutto dell’amministrazione comunale (proprietaria del bocciofilo) la situazione di disagio. "Per entrare al circolo serve la tessera – racconta una parte dei pensionati presenti alla bocciofila – ma si fanno entrare anche persone che la tessera non ce l’hanno. E questo perché siccome un bicchiere di vino costa 50 centesimi ci sono alcuni personaggi che spendono venti o trenta euro di vino. Ma poi si ubriacano e ci molestano".

"L’ultima volta – proseguono – è successo in occasione della festa di Carnevale, noi uomini eravamo a giocare a carte mentre le signore erano a ballare in sala. Come sempre sono arrivati questi balordi e come sempre hanno fatto in modo di disturbarci, così abbiamo dovuto chiamare la polizia. Al circolo si entra con la tessera – aggiungono i pensionati – ma noi pensionati più di uno o due bicchieri di vino non li beviamo, e così si fanno entrare queste persone che al contrario di noi bevono parecchio e lasciano tanti soldi nel cassetto".

Il racconto di disagio prosegue con altri particolari. "Lo abbiamo fatto presente anche all’amministrazione, ma con il discorso che non lo gestisce lei direttamente permette che dei pensionati vengano molestati e siano costretti tutte le volte a chiamare le forze dell’ordine. Abbiamo paura di queste persone che bevono fino a diventare aggressive, abbiamo paura che ci facciano del male. Tutte le volte si ubriacano e siamo costretti a chiamare la polizia o i carabinieri. Veniamo al circolo per trascorrere qualche ora in compagnia e tutto questo è inaccettabile".

Per questo i pensionati chiedono un intervento dall’alto, "Non è possibile che nessuno possa intervenire – concludono – per riportare la serenità al circolo, l’amministrazione comunale è la proprietaria della struttura e ci dovrebbe aiutare in qualche modo, ma forse trattandosi di pensionati non interessa a nessuno della situazione di profondo disagio che stiamo vivendo da tanto tempo. Però in queso disagio non possiamo certo andare avanti".

Alessandra Poggi