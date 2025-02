La bibliotecaria: una passione contagiosa

Cosa ti ha spinto a diventare una bibliotecaria?

"Dopo il Covid il mio predecessore Alberto Rubini non se la sentiva più di mandare avanti la biblioteca da solo, anche perché, dopo anni di ristrutturazione, era in una situazione drammatica (cemento, foglie e libri accatastati ovunque). Così quando il sindaco Cristian Petacchi mi ha chiesto di diventare la nuova bibliotecaria, ho accettato subito, anche perché l’ambiente delle biblioteche e dei libri mi è sempre piaciuto".

In quale periodo viene più gente in biblioteca?

Sicuramente in estate ma anche perché siamo di più come abitanti. Qui ci sono 6mila libri, di cui 4mila catalogati nella rete Interbibliotecaria della Provincia. I generi più richiesti sono la storia locale, romanzi e gialli.

Quante ore è aperta la biblioteca?

"La biblioteca è aperta dalle 9 no alle 16 per tre giorni la settimana. Io lavoro da sola, ma a volte vengono delle ragazze che fanno parte di altre biblioteche per aiutarmi a catalogare i libri".

Per quanto puoi tenere un libro?

"Lo puoi tenere per un mese e quando scade il tempo puoi decidere se restituirlo o chiedere un altro mese per finirlo. Ma comunque cerco sempre di venire incontro alle esigenze degli utenti, viste le distanze dei paesi da cui provengono".