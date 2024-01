La biblioteca della desolazione. La protesta dei residenti per il degrado alla ’Amendola’

"La biblioteca di Avenza è uno spettacolo desolante. Guaine cadenti, percorso recintato e calcinacci all’ingresso". Inizia così il testo di un intervento sulla biblioteca e la sala Amendola di via Marina a firma di Michela Pinelli, che si definisce "una cittadina di Avenza molto arrabbiata". "L’ormai nota esclusione dal finanziamento per il recupero parziale dell’edificio che un tempo ospitava la sala Amendola, la biblioteca e un centro culturale molto attivo – prosegue la lettera di Pinelli –, mi ha fatto rievocare il ricordo del tempo che fu, neppure troppo remoto, quando questa struttura rappresentava un vanto della frazione e dell’intera comunità.

Oggi solo degrado. Uno scenario di abbandono totale: già l’immagine dell’ingresso non è delle più accattivanti con una scala ingombra di calcinacci, e il marmo che intitola l’edificio incastonato fra macchie di umidità e un muro pietosamente scrostato. Ma il peggio arriva procedendo verso la biblioteca – prosegue ancora lo scritto –, dove si è accolti dall’immagine disarmante di una guaina del tetto, forse divelta dal vento, che pende desolatamente come la vela di una nave abbandonata, d’altra parte ormai ad Avenza siamo alla deriva. Per fortuna qualche volenteroso ha delimitato lo spazio inagibile con sedie e un nastro che dovrebbe segnalare il pericolo. In pratica ‘sicurezza fai da te’, forse perché le pattuglie del decoro sono impegnate a ripulire il centro cittadino. Speriamo che scendano a valle e comprendano che i proclami degli interventi straordinari sono risibili, se non correlati ad un’adeguata manutenzione ordinaria".

"Fortunatamente all’ingresso della biblioteca è affisso un cartello che informa il pubblico che la sede è aperta con orario continuato, molti utenti confermano che il personale addetto sia estremamente disponibile e competente e che molti ragazzi vi si rechino per studiare, benché l’arredo potrebbe essere più curato e più attrezzato, soprattutto vista la non adeguata predisposizione di prese elettriche per chi studia con il Pc – conclude Pinelli –. Ma se poi si pensa ai vani del piano terra, agli usi che potrebbero farne nuovamente le associazioni per attività creative e ricreative rivolte alle varie età, e se si ha il coraggio di guardare alla sala Amendola, se si pensa a quanti eventi ha ospitato, alle sue potenzialità volutamente ignorate viene rabbia, tanta rabbia. In compenso viene usata ogni volta come promessa e spot elettorale per poi essere disattesa. I ventilati megaprogetti culturali non potranno mai distrarci da questa incuria protratta di ciò che un tempo era un vanto di Carrara".