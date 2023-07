“La bella stagione“ di Vialli e Mancini Stasera il film in piazza della Repubblica

Nella settimana-evento dedicata al premio Bancarella stasera alle 21 in piazza della Repubblica il film girato sotto la regia di Marco Ponti “La Bella Stagione”. Tutto parte dal “Molo dell’Amicizia” a Quinto, diventato dopo la scomparsa di Gianluca Vialli luogo simbolo della Sampdoria. La proiezione immortala i momenti magici raccontando la storia della Sampdoria che fra un mese, il 12 agosto, compie 77 anni. Quinto rappresenta il trionfo di un legame indissolubile fra tutti i componenti della straordinaria cavalcata-scudetto che ha eletto la memoria di un campione unico come Vialli. La sconfitta nella finalissima di coppa Campioni di Wembley ha avuto l’effetto di cementificare un rapporto rigeneratosi con la vittoria nell’Europeo che ha messo in viva luce il rapporto fra Vialli e Mancini che volevano trasmettere felicità alla loro gente. “La bella stagione” è amicizia, relazione che va oltre la ricetta calcistica ma di vita che ha finito per coinvolgere tantissimi bambini, donne, uomini. Essere sampdoriani era ed è una “figata” perché, quando entri a far parte di un sentimento così libero e bello non puoi fare a meno di restarci dentro.