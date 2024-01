La battaglia per il distretto sanitario. E dalla protesta il lavoro solidale

I sigilli questa volta sono scattati, dopo dieci anni di attività sociale in quello “Spazio Popolare” di via San Giuseppe Vecchio che era nato... dal basso. Era stato aperto dopo una mobilitazione in difesa del distretto sanitario della zona di Villette e del diritto alla salute. Era il 2013 quando il distretto di Villette rischiava di essere chiuso. Vennero organizzate come forma di protesta una serie di manifestazioni e la famosa “Tenda della Salute”, un gazebo che girava per il quartiere misurando la pressione, la glicemia e dando ai cittadini altre prestazioni di base. "A seguito di questa mobilitazione – ricorda Rinaldo Valenti, un attivista del gruppo – venne occupato lo Spazio dove negli anni si sono svolte diverse iniziative, è nata anche la Palestra Popolare Aldo Salvetti, dove nel tempo si sono svolti corsi di pugilato ma anche di yoga e di difesa personale aperti a tutti. Palestra fino a ieri attiva con progetti di rilancio in grande stile".

Lo Spazio popolare è calato nel contesto economico sociale di uno dei quartieri più popolosi di Massa, dove la crisi progressiva produce povertà ed emarginazione forse più che in altre zone. E intorno a quello Spazio popolare gravitavano oltre un centinaio di persone, condividendo lo sport oltre che momenti di incontro e discussione, un punto di riferimento possibile anche per i residenti. Sempre sul fronte delle iniziative sociali, Rinaldo Valenti ricorda il progetto “Rotta Solidale” che per quasi due anni si è occupato di consegnare pacchi alimentari e di generi di prima necessità a nuclei famigliari in difficoltà e a rischio di emarginazione.

"Il progetto è arrivato a seguire più di sessanta famiglie tra cui diversi abitanti del quartiere alcuni dei quali collaboravano come volontari nell’assemblare i pacchi e nel reperire il materiale – ricorda –. Nello Spazio vi era anche la sede del Partito dei Carc, dove svolgeva le proprie iniziative politiche e sociali con incontri periodici per la discussione del mensile Resistenza e tematiche su lavoro, guerra, sanità e altro. Per questo mese di febbraio – annuncia Rinaldi – era in programma un corso sulla sicurezza sul lavoro, iniziativa già svolta un paio di anni fa e che si voleva riproporre. Attualmente lo Spazio era anche sede di altri organismi come Massa Insorge nonché la Consulta Popolare per la sanità pubblica. Negli anni ha poi ospitato stabilmente o in maniera episodica diversi organismi, comitati e collettivi che non avevano spazio per le loro attività".

Una voce che si spenge comunque quella dello Spazio Popolare. E un primo tentativo di interrompere l’occupazione abusiva c’era stato già nel 2018. Era stato firmato un provvedimento di sgombero dei locali ma l’iter era stato poi sospeso dopo un’importante mobilitazione popolare e politica. Venne aperto un tavolo in Provincia, con l’amministrazione comunale e le forze dell’ordine, l’ordine restò sulla carta e venne avviato invece un iter per ridefinire l’assegnazione dello Spazio nei termini di legge. In un comunicato condiviso la disponibilità ad avviare un percorso di stabilizzazione per dare continuità alle attività.

Angela Maria Fruzzetti