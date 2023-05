La battaglia di Lenzoni "La casa è un diritto Faremo qualsiasi cosa per farlo rispettare"

Marco Lenzoni scende in campo con ’Massa Insorge’, una lista civica nata nei mesi scorsi.

Quale punto del suo programma la differenzia dagli altri candidati e perché?

"Nel nostro programma (disponibile anche su www.massainsorge.it) indichiamo i principi e i criteri di orientamento della nostra amministrazione e il modo in cui intendiamo trasformare radicalmente il modo di operare dell’amministrazione. In questo senso non facciamo promesse: indichiamo alcune misure urgenti, ma ciò che mi interessa chiarire e far conoscere è che Massa insorge vuole dare la sovranità ai cittadini, esattamente come indica l’articolo 1 della Costituzione. Nel quadro del programma generale che proponiamo, diciamo che costituiremo e istituzionalizzeremo assemblee popolari, consulte popolari e tavoli tematici: avranno funzione più che consultiva: in definita è dalla sintesi del loro lavoro che sarà definito il programma delle cose da fare, quelle piccole a quelle grandi, quelle a costo zero e, soprattutto, quelle che prevedono milioni di spesa. Noi vogliamo essere il governo locale che applica nei fatti, senza se e senza ma, la Costituzione. Questo comporta di doversi scontrare con il Governo centrale e con la Regione? Probabile, visto che sono loro i primi a violare la Costituzione. Tuttavia questo non sarà un problema, ma “una medaglia”. E, del resto, per fare la frittata bisogna rompere le uova…".

Dalla domanda 2 alla 9 il candidato a scelto di rispondere in maniera unitaria. Le domande sono:

Il piano dell’arenile è bloccato: cosa terrebbe e cosa cambierebbe di quello fatto? In quali tempi e con quali risorse arriverà a realizzarlo? Bonifiche: tutti le promettono, nessuno ancora le ha fatte. Come pensa sia possibile arrivare ad una risoluzione? Che quali risorse e tempi? Variante Aurelia: c’è chi dice sì e chi non la vuole. Da che parte sta? E se no: quale alternativa propone? Montagna: quali progetti concreti per uno sviluppo promesso da tempo? Commercio: sì o no nell’area industriale? E quale ricetta per rilanciare l’area? Come pensa di risollevare il piccolo commercio e rivitalizzare il centro storico? Marmo: quali regole metterà all’attività estrattiva? Come si comporterà con la riapertura prevista delle 7 cave? Qual è la sua ricetta per il turismo?

"Riguardo a tutte le domande sul territorio, il nostro discorso si racchiude in 2 punti: non permetteremo alcuna speculazione, anzi l’amministrazione sarà garante e avrà ruolo attivo nel controllo, nella verifica, nella trasparenza affinché i soldi pubblici siano usati tutti per opere necessarie. Secondo, vogliamo dare ai cittadini e alle comunità la sovranità per decidere direttamente sulle cose che li riguardano da vicino, soprattutto quelle importanti che incidono direttamente sulla qualità della vita, dell’ambiente, delle condizioni di lavoro. La larga cittadinanza sa scegliere perfettamente qualcosa che va nei suoi interessi. Chiederemo, quindi, direttamente ai cittadini di decidere sulla variante Aurelia, sulla Casa della salute, su cosa fare dell’ospedale vecchio, per l’arenile, ecc. Pertanto, al netto delle misure urgenti che indichiamo nel programma, mi è difficile rispondere precisamente su “quello che vogliamo” per questa o quella voce, anzi non voglio proprio farlo perché non vogliamo vendere patacche: ci sono già FdI, Lega, FI e PD a farlo...

Promuoveremo la valorizzazione di tutta la parte attiva della cittadinanza: associazioni, circoli, reti sociali e movimenti. E cercheremo di allargare al massimo la partecipazione. Gli esperti di cui la città ha bisogno sono già lì. Sull’ambiente, il lavoro, il territorio, la sanità, ecc. Non servono espertoni che operano per conto dei vari comitati d’affari".

Emergenza abitativa: quali progetti e con quali fondi l’affronterà?

"Discorso a parte per l’emergenza abitativa. Entro nel merito perché è un esempio completo di come agirà la nostra amministrazione: pubblicazione della mappatura di tutti gli immobili sfitti di proprietà pubblica o della Curia e definizione di una tabella di marcia per il loro ripristino, recupero e messa a disposizione della popolazione; pubblicazione di una mappatura di tutti gli immobili affittati per breve periodo e – promozione di un Patto con i proprietari di massimo 3 immobili sfitti affinché siano messi a disposizione; aumento esponenziale dell’Imu per ogni immobile sfitto che eccede il numero di 3 e Patto di calmierazione delle imposte per i proprietari che li metteranno a disposizione. Chi tiene le case sfitte deve pagare il conto del disservizio alla collettività. Regolarizzazione di tutte le famiglie in stato di morosità incolpevole (anche con un contributo comunale), regolarizzazione o soluzione alternativa in caso di occupazione per necessità, disposizione per allaccio acqua, luce e gas per tutte le abitazioni abitate indipendentemente dal titolo di chi le occupa (abolizione di fatto del Decreto Lupi)".

Qual è il primo obiettivo che perseguirà? Come e con quali tempi?

"Per imboccare la strada che ho sintetizzato occorre prima di tutto cacciare tutti quelli che hanno ridotto il paese (e la città) in macerie, trascinandolo prima in una gestione scellerata e criminale della pandemia - con migliaia e migliaia di morti e violazioni gravissime dei più elementari diritti dell’uomo - e subito dopo in una mostruosa e pericolosissima guerra contro la Russia agli ordini degli Usa. Cacciarli è una necessità di sopravvivenza: forse qualcuno non l’ha capito o fa finta di niente, ma l’Italia è in guerra. È surreale parlare di aiuole e parcheggi e allo stesso tempo accendere la tv per capire se oggi è scoppiata o meno una centrale nucleare o se qualcuno ha lanciato una bomba atomica. Per cacciarli l’astensione non è la soluzione, è una forma di protesta, legittima, ma non basta più protestare, bisogna prendersi la responsabilità di governare al loro posto. Quindi, il 14 e 15 maggio chiedo il voto a Massa insorge per questo".