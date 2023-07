La battaglia di Lenzoni Il caso davanti al Consiglio

di Alfredo Marchetti

"Un’azione che desta sospetti: come mai vengo convocato dall’Ordine per sentenze risalenti a 10 anni fa proprio ora che sono impegnato in politica?". Lo dichiara Marco Lenzoni, infermiere, sindacalista ed ex candidato a sindaco per la lista ’Massa insorge’, appena uscito dalla sede dell’Ordine degli infermieri provinciale. Lenzoni era stato convocato ieri mattina per essere ascoltato in merito alle sentenze di condanna che lo riguardano e sulla possibilità o meno di un’eventuale incompatibilità con il suo ruolo professionale. Una sorta di ’udienza’ di ascolto, prima che il caso vero e proprio arrivi sul tavolo del Consiglio dell’Ordine in programma tra circa un mese. Solo allora i membri decideranno se prendere provvedimenti disciplinari.

Lenzoni è tranquillo: "Proseguiremo la nostra battaglia nei prossimi giorni". Le sentenze di condanna riguardano una ’manifestazione abusiva’ del 2014: "Eravamo sotto al Comune di Massa, poi ci siamo spostati davanti alla sede del Pd in centro. Mi hanno imputato d’aver cambiato percorso...". Un’altra riguarda un’offesa proferita contro un poliziotto a una manifestazione a Livorno nel 2010 "alla quale – spiega – erano presenti le famiglie delle persone morte durante mentre sono in custodia cautelare. Ricordo che c’era anche Ilaria Cucchi, sorella di Stefano". Infine un’altra sentenza arrivò per uno striscione tolto da una vigilessa: "Andò al pronto soccorso e disse che si era ferita al mignolo. Mi condannarono anche per questo".

A manifestare fuori dalla sede i membri di ’Massa insorge’, tra cui Giulio Milani: "Solidarietà a Marco e a tutti i lavoratori. La solidarietà è la nostra arma vincente così come la disobbedienza civile. Che differenza c’è tra Stato democratico e un autoritario? Il diritto di manifestare. Rircordiamo che da sempre, prima di diventare un diritto, un’azione come lo sciopero era visto come illegale. Manifestare è il sale della democrazia".

"Porto con me – ha detto Lenzoni appena uscito – i valori e i principi della Resistenza. Per me le condanne che ho preso sono medaglie. Rimaniamo in attesa della decisione, si sono presi un mese di tempo. Io li ho avvertiti, non aspetteremo in silenzio. Ostacolare l’attività sindacale non si colpisce solo noi, ma anche le nostre battaglie, non aspetteremo immobili. Rivendichiamo la giustezza delle lotte; continueremo a combattere per il nostro lavoro e per il diritto a una sanità giusta".