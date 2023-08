La battaglia di Anmil Meno infortuni sul lavoro Ma schizzano in alto le malattie professionali

di Alfredo Marchetti

Infortuni sul lavoro: il dato provinciale scende, ma non ci deve far cantare vittoria. A riprova di ciò l’aumento delle malattie professionali, segnale importante che rivela come la battaglia sia tutt’altro che vinta. Lo fa sapere Anmil, che oggi, nel 67esimo anniversario di una tragedia internazionale, come ogni anno ricorda onorando le vittime con la presenza di una delegazione alla miniera tristemente nota di Marcinelle, dove 8 agosto del 1956, alle 8.10 del mattino, nella miniera di carbone di Bois du Cazier (Belgio) persero la vita 262 minatori di cui 136 italian. All’origine del disastro non ci fu fatalità o sfortuna, ma un banale incidente e quei lavoratori persero la vita soprattutto perché la dirigenza antepose il guadagno alla sicurezza, privandoli di misure protettive e dall’assenza di organizzazione lavorativa.

"Il fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali – dice il presidente Paolo Brschi – tuttora raggiunge cifre non più tollerabili in un paese civile dove l’articolo 1 della sua Costituzione recita che l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. È per questo che le azioni di sensibilizzazione, soprattutto quelle rivolte ai giovani nelle scuole, devono rilanciare la cultura della sicurezza. Dai dati infortunistici arrivati dall’Inail si rileva che le denunce di infortunio in Toscana nel periodo gennaio-giugno 2023 sono state 23.401 in diminuzione del 17,1 per cento rispetto al solito periodo dello scorso anno. A Massa Carrara sono state 1.212 in diminuzione del 16 per cento. Le denunce di infortunio mortale, sempre nel periodo gennaio-giugno 2023, in Toscana sono state 21 contro le 33 dello scorso anno, mentre a Massa Carrara non si sono registrati decessi come nel solito periodo del 2022. Purtroppo hanno, invece, avuto un aumento le malattie professionali, infatti in Toscana ci sono state 5.836 denunce con un incremento del 22,16 per cento rispetto allo scorso anno e a Massa Carrara 563 denunce con un 3,4 per cento in più rispetto al solito periodo del 2022".

Una riflessione sulla tragedia del 1956: "Far conoscere ai giovani questi eventi del passato – dichiara Bruschi - è un contributo alla divulgazione della cultura della prevenzione poiché è dalla storia e dal ricordo delle tragedie, dalle testimonianze dei sopravvissuti, dai racconti di chi c’era e dai documenti che fotografano i disastri, che possiamo trasmettere esperienze evitabili ed errori da non ripetere più". Sottolinea la sindaca Serena Arrighi: "Ricordare e rendere omaggio alle vittime di questa immane tragedia è importante, ma lo è altrettanto lavorare perché certe cose non si ripetano più. Come amministrazione siamo impegnati quotidianamente al fianco di Anmil per la sensibilizzazione e l’informazione riguardo un tema purtroppo ancora tanto attuale come quello degli infortuni sul lavoro".

"In questa giornata – conclude Bruschi – in cui confermiamo la volontà e l’impegno dell’associazione a promuovere in ogni modo la cultura della prevenzione affinché si metta la sicurezza sul lavoro tra le priorità dell’agenda istituzionale e non venga vista dalle imprese come una spesa che ne affatica e rallenta l’attività lavorativa, ma anche l’avvio di campagne di sensibilizzazione e sostegni alle imprese che operano in sicurezza per far sì che la prevenzione diventi un obiettivo strategico e un punto di forza che ne migliori la competitività".