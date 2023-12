La battaglia del Cai per le Apuane: "Il parco deve diventare nazionale"

"Fare del parco delle Apuane un parco nazionale per poter esercitare una vera tutela". È la proposta lanciata dal presidente nazionale del Cai, Antonio Montani, al convegno organizzato da Athamanta ‘Le montagne non ricrescono. Fermiamo l’estrattivismo’, che si è svolto ieri mattina al Garibaldi. Un appuntamento che ha riempito l’intero cinema, con ambientalisti e semplici cittadini arrivati da tutta Italia. Oratori e spettatori, tra cui lo storico ambientalista Riccardo Canesi, hanno gridato alla vergogna per l’assenza di qualche rappresentante del Comune e di Andrea Tagliasacchi, presidente del parco Apuane. "Un parco regionale è troppo soggetto alle influenze locali. Rendere quello delle Apuane un parco nazionale darebbe maggiore forza a chi opera nel parco e l’indipendenza per poter fare vera tutela". "Nelle Apuane nessuna delle tre linee della sostenibilità esiste – ha aggiunto Montani –, ambientale, sociale ed economica. Il lavoro è diventato un ricatto ed è veramente grave. Il bene più importante è la libertà di poter scegliere. La popolazione che lavora nelle cave è soggetta a un ricatto e non può scegliere. Questo è il primo passaggio che dobbiamo andare a scardinare".

Per quanto riguarda i sentieri Montani ha spiegato che il Cai sta lavorando affinché la politica dia una citazione precisa (diversa da quella del codice della strada), e che vengano riconosciuti come bene demaniale intangibile. "Rammarica l’assenza degli amministratori locali, quelli che dovrebbero portare gli interessi della popolazione – ha concluso il presidente nazionale del Cai –. Da oggi deve partire un nuovo gruppo d’azione permeamene con l’obiettivo di fare delle alpi Apuane un parco nazionale".

"La politica si occupa solo di cave e non di montagne, e le vede solo come bene economico che crea la distruzione delle montagne con settori dove le amministrazioni hanno delegato tutto alla Fondazione Marmo – ha detto Matteo Procuranti di Blanca Teatro –, sono loro che decidono e dirigono tutto, rimettendo sulla città dei soldi che vengono da un bene comune. I danni che loro provocano ricadono su tutti noi, i guadagni su di loro. Quando la Fondazione dice finanziamo l’arte finanzia solo il loro sistema attraverso un emolumento all’arte. Finanziano il loro sistema dando dei soldi a una scuola. È questo che vogliamo interrompere, il loro concetto di civiltà del marmo. Non è la civiltà del marmo, ma delle persone, nessuno ha parlato di chiudere le cave, ma di usare la il marmo in maniera differente a quella che stanno sviluppando". è intervenuto anche l’alpinista Alessandro Gogna: "Dopo la conquista sportiva delle montagne è iniziata quella economica, e non mi riferisco alle montagne del mondo, ma alle nostre. Oggi il turismo è ben diverso da quello del passato, c’è solo la conquista distruttivista, di un turismo mordi e fuggi da supermercato che ben si associa alla parola estrattivismo. L’estrattivismo turistico".

Rossana Giannini del comitato civico ‘La Cappella’ ha illustrato il caso Henraux e Comune di Seravezza: "La società ha una proprietà privata allodiale – ha detto – e può vendere le Apuane a chiunque le voglia, e con loro le sorgenti. Uno scandalo che deve diventare nazionale. La conciliazione sarà in Corte d’Appello il 4 marzo e il sindaco non agisce da solo perché ha fatto un accordo con la Regione, sottoscritta in appello da società e amministrazione. Ma è bene ricordare che resterà sulla carta finché la Regione non darà l’omologa. Ricordiamo cosa è successo ad Athamanta sul sentiero delle Cervaiole con diffide e arrivo delle forze dell’ordine. L’Altissimo non è in vendita".

Alessandra Poggi