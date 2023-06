La battaglia contro la droga Patto tra Prefettura e Serd Locali della movida in prima linea

Anche quest’anno in occasione della ’Giornata internazionale contro la droga’, che si celebra il 26 giugno, il Serd delle Apuane in collaborazione con la Prefettura, ha messo a punto un calendario di attività di prevenzione del disagio giovanile. A luglio, gli operatori del Servizio delle dipendenze, della Comunità Monte Brugiana e gli operatori di strada del Ctca saranno presenti, la sera, nei principali luoghi di aggregazione giovanile, dove verrà allestito un gazebo in cui sarà possibile effettuare alcol test, chiedere consigli, ricevere materiale psico-educativo e, in caso di necessità, essere indirizzati ai servizi sanitari preposti. A breve sarà diffuso un calendario con le date e i luoghi della movida interessati dal progetto. "Tutte le attività di prevenzione – sottolinea Maurizio Varese, direttore dell’area delle dipendenze dell’Asl – saranno realizzate in accordo con i gestori dei locali e con la collaborazione delle forze dell’ordine, che ringrazio per l’appoggio che ci hanno sempre fornito. E’ importante che i gestori dei locali prestino particolare attenzione all’età dei clienti e evitino di somministrare alcolici a ragazzi in evidente stato di alterazione psicofisica da alcol e droghe, oltre a promuovere a prezzi modici bevande analcoliche. Infine, sono convinto che nelle discoteche, a fine serata, uno ’uno spazio di decompressione’, dove la musica è silenziata, vengono distribuiti acqua e salatini per reintegrare liquidi e sali minerali, e viene garantita la possibilità di effettuare alcol test gratuiti, garantirebbe un rientro a casa più sicuro".

"Purtroppo sempre più spesso sentiamo parlare di giovani coinvolti in incidenti stradali, a volte mortali – sottolinea Maria Letizia Casani, direttore generale della Asl – a causa dell’abuso di alcool o droga. Un fenomeno in aumento soprattutto dopo il periodo Covid, per questo le iniziative di prevenzione sono fondamentali". Il Prefetto Aprea Aggiunge: "Questa iniziativa si pone in perfetta sintonia con il contenuto del “Patto integrato per la sicurezza urbana”. Inoltre, è in atto la sottoscrizione di un accordo tra i locali di pubblico spettacolo di questa provincia e di quelli di Lucca che stabilirà una omogeneità degli orari di chiusura degli stessi locali evitando migrazioni notturne dei giovani e quindi del traffico veicolare".