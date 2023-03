La battaglia contro il cibo sintetico "No a carne e formaggi in vitro"

"No al cibo sintetico". Otto Comuni su dieci della provincia hanno già deliberato il sostegno alla battaglia contro il cibo sintetico di Coldiretti e Filiera Italia per chiedere una legge di iniziativa popolare che ne vieti la produzione e la vendita in Italia.

Non c’è solo la carne prodotta in laboratorio, che negli Stati Uniti è già stata autorizzata, sulle nostre tavole potrebbero arrivare presto anche il latte e il formaggio “senza mucche”, il pesce senza mari, laghi e fiumi. "ll cibo sintetico non è sostenibile, nessuno infatti racconta che è fatto con un bio reattore e che le particelle emesse in atmosfera rimangono lì per millenni. Però poi si demonizza la zootecnia e gli allevamenti che sono un’eccellenza unica, oggi siamo l’agricoltura più sostenibile al mondo e un punto di riferimento. La verità sulla carne in vitro che non viene pubblicizzata è che non salva gli animali perché viene fabbricata sfruttando i feti delle mucche, non salva l’ambiente perché consuma più acqua ed energia di molti allevamenti tradizionali, non aiuta la salute perché non c’è garanzia che i prodotti chimici usati siano sicuri per il consumo – spiega Francesca Ferrari, presidente provinciale Coldiretti – Nel 2023 potrebbero essere già presentate le prime richieste per portare sulle tavole in Europa la carne prodotta in laboratorio: scenario che siamo pronti a contrastare. In questi mesi abbiamo raccolto migliaia di firme nella provincia di Massa Carrara. Questa è una guerra che non possiamo perdere. E che non perderemo se avremo i cittadini e le comunità dalla nostra parte". I Comuni che in provincia hanno già deliberato sono Bagnone, Casola in Lunigiana, Filattiera, Fivizzano, Massa, Mulazzo, Pontremoli, Zeri, Podenzana, Tresana, Comano, Licciana Nardi e Villafranca. Altri si aggiungeranno nelle prossime settimane.

"Il cibo sintetico è un colossale business. Gli investimenti in questo settore stanno crescendo molto – evidenzia Coldiretti Massa Carrara – sostenuti da diversi protagonisti del settore hi tech e della nuova finanza mondiale, da Bill Gates (fondatore di Microsoft) ad Eric Schmidt (cofondatore di Google), da Peter Thiel (co-fondatore di PayPal) a Marc Andreessen (fondatore di Netscape), da Jerry Yang (co-fondatore di Yahoo!) a Vinod Khosla (Sun Microsystems). Per la carne artificiale solo nel 2021 sono stati raccolti 1,4 miliardi di dollari, con una crescita – sottolinea Coldiretti – del 23mila% rispetto al 2016. Per Coldiretti Massa Carrara si tratta di fermare una pericolosa deriva che mette a rischio il futuro della cultura alimentare nazionale, delle campagne e dei pascoli e dell’intera filiera Made in Italy con la produzione di cibo che rischia di finire in poche mani".