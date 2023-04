La battaglia continua Vertici Sds, fumata nera

"Una questione per addetti ai lavori che non incide sui servizi che la Sds eroga alla popolazione lunigianese", dice il sindaco di Villafranca, Filippo Bellesi, rispondendo alle preoccupazioni diffuse per l’impasse sulla nomina del nuovo presidente in sostituzione di Riccardo Varese e del membro della giunta esecutiva al posto di Camilla Bianchi, sindaca di Fosdinovo. Entrambi si sono dichiarati disponibili ad un rinnovo dopo anni di presenza. "Già tempo addietro avevo dato la mia disponibilità a rimettere l’incarico che ricopro dal 2004. Poi, però, arrivata la pandemia mi sembrava di scappare. Ora che abbiamo superato le difficoltà, ho ribadito ai sindaci la mia disponibilità, come anche la Bianchi" ha dichiarato Varese.

A complicare la situazione, nell’impossibilità di trovare unanimità sui nomi, nel corso dell’ultima seduta di inizio marzo sono intervenute le dimissioni di Bellesi dalla carica di vicepresidente della Sds, assegnata nel 2019. "L’ho fatto per dare un segnale chiaro sulla necessità di rinnovare i vertici. Ora la speranza è di avere un regolamento che detti regole certe e tuteli tutti i Comuni". Ma Bellesi tiene a precisare che "il ruolo di vicepresidente non incide sulle deliberazioni della giunta esecutiva e assolve esclusivamente ad una funzione assembleare nei casi in cui il presidente sia assente". Dunque, nessun contraccolpo formale deriverebbe dalle sue dimissioni.

"La nostra è una questione di principio – spiega Bellesi – perché riteniamo sia arrivato il momento di produrre il Regolamento di funzionamento degli organi della SdS che da 19 anni attende di vedere la luce, in cui statuire una diversa partecipazione dei singoli Comuni soci che oggi contano in base al criterio delle quote. Noi vorremmo che ogni comune contasse uno". Invece, lo Statuto della Sds attribuisce ad ogni comune un numero di quote commisurato al numero degli abitanti: di conseguenza il voto e il potere decisionale dei 14 comuni pesa in maniera diversa.

Una battaglia di principio che vede Bellesi schierato con gli altri sindaci del centro destra e contro cui, però, sono intervenuti i recenti pareri delle Avvocature Asl e Sds confermando il principio del funzionamento per quote dell’ente consortile. Pareri che, a questo punto, dovranno essere discussi in una riunione assembleare ad hoc. Intanto, la convocazione attesa per oggi alle 15 è saltata. "Rinvio ingiustificato" secondo i sindaci del centro destra. "Mi spiace ma nonostante la mia contrarietà la seduta è stata rinviata a dopo Pasqua" risponde il presidente Riccardo Varese.

All’ordine del giorno comunque non compariva la discussione sul nuovo Regolamento atteso per dissipare la matassa delle nomine. Rinviati, comunque, anche gli altri argomenti calendarizzati per oggi, comprese le ulteriori proposte dei sindaci del centro destra: copertura territoriale dei medici di base e delle guardie mediche, presa di posizione per la costituzione dell’Unità Operativa Complessa e per la direzione di presidio per gli ospedali della Lunigiana. Michela Carlotti