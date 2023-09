La battaglia alle cave. Bloccarono i camion nella strada dei Marmi. A processo 4 attivisti

Si apre il processo per i 4 attivisti accusati di aver bloccato, il 10 giugno del 2022, la Strada dei Marmi. I quattro aderenti a Ultima generazione ed Extinction Rebellion Versilia sono chiamati a rispondere di blocco stradale e interruzione di servizio pubblico. In quell’occasione i 4, tutti residenti fuori provincia, chiedevano al Governo di "arginare l’estrattivismo indiscriminato che devasta il territorio circostante e tiene sotto scacco la popolazione". Due di loro si legarono fra loro e un’altro si legò a un camion per protestare "contro i crimini che settimana dopo settimana, mese dopo mese, anno dopo anno vengono perpetrati ai danni della cittadinanza: intere montagne smontate pezzo dopo pezzo, dissesto idrogeologico, distruzione delle falde acquifere, incidenti mortali sul lavoro, infiltrazioni mafiose, disoccupazione diffusa".

Legambiente porta la sua solidarietà agli imputati: "Gli attivisti avevano manifestato, con un breve e pacifico blocco stradale all’ingresso della strada dei Marmi, contro la distruzione delle nostre montagne causata dall’escavazione selvaggia e a difesa delle risorse idriche e della biodiversità delle Apuane. Nell’imminenza del ventennale dell’alluvione di Carrara del 2003 merita ricordare che le attuali modalità e velocità di escavazione, accentuando il rischio alluvionale, mettono a repentaglio anche la vita e i beni dei cittadini. Questi ragazzi, dunque, difendono i valori costituzionali primari della vita e dell’ambiente".

"Desta inoltre un certo sconcerto la severità verso chi cerca di tutelare il nostro ecosistema, mentre chi inquina le sorgenti, abbandonando illegalmente terre e marmettola in cava, resta clamorosamente impunito". Legambiente, "nell’esprimere piena solidarietà alle giovani generazioni che, per difendere il loro

futuro e quello del pianeta, sono costrette dalla cecità e dall’indifferenza della politica a ricorrere ad azioni clamorose, si augura che il tribunale sappia riconoscere il valore morale e civile del loro operato. Crediamo, infine, di interpretare i sentimenti di larghi strati di popolazione affermando che questi ragazzi meriterebbero riconoscenza, anziché repressione".