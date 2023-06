La banda ultra larga che non c’è "Gravi ritardi che danneggiano tutti Scavi fatti male e cavi abbandonati"

Il tempo trascorre inesorabile e il miraggio della banda ultra larga si affievolisce ogni giorno di più. A Pontremoli il progetto per la banda ultralarga era stato avviato il 9 agosto 2018 nell’area industriale di Novoleto. Doveva essere realizzato in 247 giorni e interessare 5.983 unità immobiliari dell’"area bianca" pontremolese (considerata a fallimento di mercato) e 126 aziende per uno sviluppo di 93,4 km di cui 67,2 riutilizzando cavidotti già esistenti. Ma dapprima è rimasto in sospeso almeno un terzo delle opere. Nel dettaglio i tecnici alla fine del 2019 facevano sapere di aver realizzato il 65% delle opere civili, cioè scavi e posa in opera dei pozzetti, e completato il 30% della posa dei cavi. Poi le opere sono riprese nel periodo del post-Covid e dovevano essere terminate lo scorso anno. Ma, attualmente, i lavori sono ben distanti dall’arrivo a traguardo.

C’è malumore e insoddisfazione nell’amministrazione comunale per le promesse che non sono state mantenute. Così il sindaco Jacopo Ferri ha protestato col Ministero per lo Sviluppo economico, Regione Toscana e la stessa Open Fiber con una lettera in cui si fa riferimento all’Accordo di programma e alla Convenzione tra gli enti interessati sottoscritta il 30 marzo 2017 per evidenziare ancora una volta "i gravissimi ritardi ed i conseguenti disagi da essi derivanti in danno della comunità". I lavori iniziati il 10.08.2018 avrebbero dovuto concludersi il 24.04.2019. "Ritardi - afferma il sindaco - che peraltro contrastano con i principi sempre più pregnanti di buona ed efficace spesa delle ingenti risorse pubbliche investite in un settore tanto strategico, e che danneggiano notevolmente le attività economiche del territorio, nonché lo sviluppo delle grandi potenzialità turistiche di Pontremoli. Tutto questo è semplicemente inaccettabile anche perché l’esecuzione delle opere, oltre che essere intermittente e lentissima, è anche molto spesso, accompagnata da degli atteggiamenti poco professionali da parte delle ditte incaricate: scavi malfatti, cavi lasciati in giro per mesi, interventi non autorizzati e altro".

Il sindaco Ferri chiede una decisa parte delle autorità preposte affinché sia definito con la massima urgenza un preciso cronoprogramma, questa volta attendibile nei tempi ed eseguito con efficienza ed efficacia.

Tra l’altro il Ministero dello Sviluppo economico già nella prima fase dei lavori, aveva sanzionato Open Fiber per i ritardi registrati nelle opere per la realizzazione della banda ultra larga in Lunigiana. Quasi due anni di slittamento rispetto alla programmazione finita su un binario morto sono davvero eccessivi. Poi la ripresa piena di speranze, presto illuse.

Natalino Benacci