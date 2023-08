La banda dello spaccio di droga finisce davanti al giudice

di Andrea Luparia

Conto alla rovescia per i sei presunti componenti di una delle bande accusete di controllare il traffico della droga in Lunigiana. Il 5 ottobre il Gup Dario Berrino stabilirà se ci sono gli elementi per mandare a processo i quattro italiani e i due immigrati dal Nord Africa che sono stati al centro di una lunga inchiesta iniziata nel 2020. I quattro italiani, difesi dall’avvocato Alessandro Ravani, risultano residenti tutti nel comune di Licciana Nardi, mentre uno degli immigrati vive ad Aulla e il secondo è senza fissa dimora ed attualmente è irreperibile. Non si può escludere si tornato in Marocco. Dall’altra parte della “barricata processuale“ ci sarà, come Pubblico Ministero, Clarissa Berno. In attesa di conoscere le decisioni del Gup (potrebbe esserci qualche rito abbreviato) qualche dato. A condurre le indagini sono stati i carabinieri della compagnia di Pontremoli che hanno presentato in Procura un lungo elenco di occasioni nelle quali hanno visto, fotografato e registrato uno o due imputati intenti a vendere sostanze stupefacenti ricevendo in cambio il denaro corrispondente.

La gang, secondo gli elementi raccolti nell’inchiesta, era in grado di provvedere a bisogni diversi: ai tossicomani gli spacciatori vendevano senza distinzione cocaina, hashish e marijuana. Erano comunque venditori al dettaglio e non “grossisti”. Basta leggere la richiesta di rinvio a giudizio per osservare che gli incassi variavano, di volta in volta, dai 5 euro per la marijuana ai 10 dell’hashish fino ai 50 euro per una dose dicocaina. Gli inquirenti durante le perqusizione nelle abitazioni e nelle pertinenze dei sei indagati, avevano sequestrato diverse dosi di stupefacenti.