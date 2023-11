Job Days: tante occasioni in imprese da tutta Europa

Per chi vuole fare un’esperienza lavorativa all’estero la rete Eures organizza per il 24 novembre la settima edizione dell’evento di reclutamento on line nell’ambito degli European Job Days. Un evento ai servizi per l’impiego e alle aziende di tutta Europa alla ricerca di personale con le adeguate competenze tecniche e linguistiche, in particolare nei seguenti settori: ICT, green jobs, meccatronica, meccanica, sanità, turismo, logistica, costruzioni e tanto altro. Parteciperanno all’evento candidati provenienti da tutta Europa, oltre ad associazioni di categoria, reti europee, università e istituzioni formative nazionali e internazionali. La partecipazione è gratuita, basta un computer o anche uno smartphone con microfono e fotocamera, una buona connessione internet. Per maggiori informazioni sull’evento e sulle aziende che partecipano e per iscriversi basta visitare il sito internet https:europeanjobdays.eu .