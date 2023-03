Italia Viva si scopre spaccata a metà "Non sosterremo mai questa sinistra"

di Alfredo Marchetti

Per la serie, non facciamoci mandare nulla. Il Centrodestra è alle prese con una battaglia tra l’ex sindaco Francesco Persiani e il principale avversario Marco Guidi, l’altra parte della politica ritarda a ritrovare una compattezza comune. E il terzo polo cosa fa? Si frantuma. Azione vira verso l’ex primo cittadino, Italia Viva, se a livello comunale promette fedeltà al candidato del Pd Enzo Romolo Ricci, a livello provinciale la pensa diversamente. E in mezzo a tutto questo ci sono altre sette liste civiche che appoggeranno l’ex parlamentare Fabio Evangelisti, un’altra che tira la volta all’ex diplomatico a Mosca Cesare Maria Ragaglini, i repubblicani che appoggiano il legale Guido Mussi e altri solisti (vedi le candidature di Marco Lenzoni e Fabio Cristiani). Insomma, Massa non ha mai assistito a un’incertezza tale, politicamente parlando. Arriva secca la smentita del coordinatore provinciale di Iv, Pietro Perfetti, il quale, di fatto, blocca le affermazioni politiche dell’ex consigliera comunale Eleonora Lama. La frattura quindi è nell’aria, con possibili addi di partito nei prossimi giorni, se passerà la linea provinciale. Lama, soltanto ieri aveva dichiarato: "Il coordinamento comunale è convinto e deciso nell’appoggiare Ricci, una scelta in linea con quanto espresso negli ultimi anni dove io e la consgliera Dina Dell’Ertole siamo stati sui banchi dell’opposizione. Ricci, poi, è una persona seria, perbene e aggregante su molti temi condivisibili. Tra l’altro, il fatto che non sia un... politicante di professione pensiamo sia un fattore positivo per lavorare al meglio per il bene della città".

"Italia Viva – replica Perfetti – non vede nessuna spinta riformista in questo centrosinistra e per questo ha preso la decisione di non prenderne parte. Il centrosinistra massese non ci rappresenta né nei modi né nei contenuti non sciogliendo mai l’eterno dilemma dell’accordo con i 5 stelle. Un centrosinistra che va avanti diviso, con lotte intestine e con manovratori dietro le quinte che non hanno il coraggio di candidarsi e che quindi non amano la città. Un percorso rattoppato in extremis, un candidato scelto da chi avrebbe dovuto fare un’azione di responsabilità nei confronti della città, ma ha preferito fare un passo di lato, denotano solo una forte debolezza e soprattutto la non credibilità del progetto, visto perdente anche da parte di chi tiene i fili, tanto da non metterci la faccia. Non c’è stato alcun confronto reale con la nostra forza politica, e le fughe in avanti maturate da tempo sono solo a titolo personale e non politico".