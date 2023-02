"Italia Viva? Aspetta sfiducia e primarie"

La politica massese si trova nel periodo forse più ‘fluido’ di tutta la sua storia e il termine è quanto mai appropriato: non c’è una direzione chiara, gli schieramenti cambiano ogni giorno perimetro e dimensione, i candidati sbocciano come fiori e appassiscono nell’arco di un giorno. Ci sono due date che potrebbero fare da cornice alle decisioni. Ne è certa la coordinatrice comunale di Italia Viva, Eleonora Lama, il cui partito continua a cercare una dimensione nel terzo polo se possibile al fianco di Azione ma nel frattempo si guarda intorno e cerca di capire gli sviluppi soprattutto nell’ambito del centrosinistra.

"Lo scenario è complesso e non facilita le decisioni – spiega la coordinatrice –. Siamo un partito nato da non molto che racchiude diverse anime. Una parte degli iscritti e dei simpatizzanti a Massa farà delle scelte coerenti con quella che è stata l’azione politica fino a oggi, nell’ambito del coordinamento comunale. Una posizione, in cui anche io mi riconosco, all’opposizione dell’amministrazione targata Francesco Persiani. Ma è possibile che alcuni decidano di trovare casa altrove".

Non c’è una prospettiva chiara?

"Sarebbe utile aspettare i primi di marzo. In quei giorni il Pd avrà ‘digerito’ il suo congresso e conosceremo l’esito della mozione di sfiducia al sindaco Persiani. Sarà l’occasione per fare chiarezza sia nel centrodestra sia nel centrosinistra. Ogni decisione definitiva riterrei utile che fosse rinviata a quella data". Guidi per voi rappresenta una candidatura possibile?

"A oggi non è un’alternativa concreta. Non mi risulta sia un assessore dimissionario, la firma di diversi consiglieri FdI non c’è sulla mozione di sfiducia".

Terzo polo in autonomia?

"Non la escludiamo vista la confusione che aleggia nel centrosinistra, anche in virtù dei 2.700 voti che abbiamo raccolto alle politiche. Ma non escludiamo neppure di poter sostenere un civico che ancora magari non è all’orizzonte".

Ma parteciperete alle primarie del centrosinistra?

"Per noi i tempi non sono più quelli che avrebbero consentito un’ampia partecipazione. Più che uno strumento di aggregazione rischiano, così a ridosso del voto e con così tanti candidati già bruciati, di diventare una resa dei conti".

Cosa faresti nei panni del Pd, il partito con le maggiori percentuali in una ipotetica coalizione di centrosinistra? "Farei il nome del candidato e non avrei dubbi sui nomi: o il consigliere regionale Giacomo Bugliani o il segretario di partito eletto pochi mesi fa".

Ci sono due civici nel perimetro, Evangelisti e Ragaglini. Che ne pensa?

"Massima stima per entrambi e rispetto per chi ha deciso di fare un passo in avanti. Ma non crediamo nella fortuna delle autocandidature senza l’appoggio di alcun partito. La candidatura dovrebbe arrivare dal basso. Abbiamo parlato con entrambi ma a oggi non ci sono percorsi di condivisione".