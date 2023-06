Italia Nostra, "Scandalo Buca degli Sforza, fumo nero e rischi per la salute"

Italia Nostra torna alla carica per la Buca degli Sforza a causa di un episodio che è accaduto ieri. "Si è levata – scrive infatti Italia Nostra (nella foto, una recente protesta) rivolgendosi al sindaco– una grande nuvola di fumo nero e pestilenziale, forse pericoloso per i residui di diossina, da un’auto abbandonata da almeno 15 anni nell’area nota come Buca degli Sforza. I Vigili del fuoco sono subito intervenuti ma vorremmo sapere se ci sono stati rischi per la salute pubblica. In questi anni le varie amministrazioni, nonostante le segnalazioni, non hanno provveduto a eliminare il ’relitto’ e altri materiali depositati nella zona. Uno scandalo che si aggiunge all’altro, ancora più grande, del riempimento negli anni ’70 dello stagno retrodunale con rifiuti tossici nocivi. Ora pare che arrivi la bonifica, ma intanto ci vorebbe un’ordinanza che obbligasse i proprietari alla rimozione di tutti i rifiuti".