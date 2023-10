Italia Nostra, Apertura dell'anno sociale 2023-2024 a Carrara

Oggi alle 18 nella a sala conferenze di Palazzo Binelli a Carrara, in Via Verdi 7, si terrà l’apertura dell’anno sociale 2023 – 2024 di Italia Nostra, sezione apuo-lunense “Luigi Biso”. Nell’occasione si terrà la conferenza dedicata agli antichi tavolieri di marmo, a cura di Sergio Marchi. La presidente di Italia Nostra, Emanuela Biso, da sempre attenta alla difesa del paesaggio, dell’ambiente e del patrimonio architettonico e culturale del nostro territorio, ringrazia la Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara per l’ospitalità.

Un incontro per conoscere il programma e le numerose iniziative dell’associazione ambientalista sempre attiva sul territorio con iniziative all’aria aperta, culturali e incontri.