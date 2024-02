Iscrizioni aperte per il premio. Lunezia Il Premio Lunezia, ideato da Stefano De Martino, celebra il valore musicale e letterario delle canzoni, offrendo opportunità a giovani talenti. Le iscrizioni sono aperte per band, cantautori e autori di testo, con finali in varie sedi nazionali. La direzione artistica è curata da Loredana D'Anghera.