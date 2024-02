Irrompe la Stra-Montignoso. Una gara podistica all’insegna di solidarietà e aggregazione

A Villa Schiff è stata ufficialmente presentata la prima edizione della Stra-Montignoso, un evento podistico di grande rilevanza che si terrà domenica 19 maggio. La corsa, organizzata dalla Polisportiva Azzano con il patrocinio del Comune, si propone di coniugare lo spirito competitivo con un’occasione di aggregazione e solidarietà a sostegno di Monasterio e dell’Ospedale del Cuore. Il sindaco Gianni Lorenzetti ha sottolineato l’importanza di questo evento per la comunità locale: "Dopo tanti anni torna una corsa podistica a Montignoso. Oggi, grazie all’impegno della Polisportiva Azzano, siamo lieti di presentare un’opportunità che va oltre l’aspetto competitivo. La Stra-Montignoso rappresenta un momento di celebrazione del territorio, uno spazio in cui lo sport si unisce alla promozione della salute. Sostenere la Monasterio poi è un dovere morale per il fondamentale lavoro che svolge". "Sono estremamente grato a tutta l’amministrazione per l’ospitalità offerta, alla Polisportiva Azzano, agli sponsor e a tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione di questo evento – gli ha fatto eco Maurizio Petrillo, direttore sanitario della Monasterio –. Le corse podistiche come questa rappresentano un invito concreto a uno stile di vita sano. Per noi la prevenzione riveste un ruolo fondamentale, non posso quindi che incoraggiare la partecipazione a questa gara, che sono certo sarà un grande successo. Iniziative come questa rafforzano il profondo legame che esiste tra l’Opa e la comunità locale".

Alla conferenza erano presenti anche gli assessori Giulio Francesconi e Stefano Del Giudice. "Sono estremamente entusiasta – ha detto il delegato allo sport – per il ritorno dopo 10 anni di una gara podistica a Montignoso. Sono convinto che la Stra-Montignoso sia destinata a diventare un appuntamento fisso nel panorama delle corse". Il presidente della Polisportiva Azzano, Giulio D’Angelo, ha invitato non solo gli atleti competitivi, ma anche le famiglie a partecipare, sottolineando l’importanza di vivere insieme una giornata all’insegna dello sport e del divertimento.

Il percorso è stato illustrato da Marco Bonotti, uno degli sponsor: "La gara – ha spiegato – avrà inizio e termine presso la Pasticceria Caffè Bonotti dove sarà allestito un piccolo villaggio sportivo per accogliere tutti gli sportivi. Il ritrovo è previsto per le 9 con partenza alle 10. Il percorso attraverserà il borgo antico di Montignoso, passando per le località Gabbiano e Piazza, per poi giungere fino alla Fortezza Aghinolfi e tornare al punto di partenza attraversando le Capanne". Le iscrizioni sono già aperte.