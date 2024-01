Ipotesi passo indietro della Biancolini

Eleonora Biancolini vicina a fare un passo indietro dalla candidatura alla segreteria provinciale. Non ha pace il Partito democratico che vede, allo stato attuale due donne contendersi la poltrona lasciata vuota da Enzo Manenti, ex guida provinciale del partito del Nazareno. I rumors parlano di un passo indietro della principale sfidante di Elisabetta Sordi.

Non si è fatta attendere la risposta della candidata alla segreteria provinciale. "Posso dire che i rumors sono veri – ha spiegato –. Allo stato attuale la mia candidatura è ancora in campo, ma che potrei valutare un passo indietro se maturano le condizioni per garantire un percorso unitario del partito. Sto discutendo in queste ore con coloro che sostengono la mia candidatura. Avremo in queste ore un incontro con il regionale per trovare soluzioni che, nel rispetto delle diverse posizioni, aiutino a gettare le basi per un confronto leale e costruttivo nella direzione dell’unità. Auspico che si creino le condizioni per dare a tutti gli iscritti e le iscritte e alle diverse sensibilità che animano il nostro partito una vera cittadinanza all’interno della nostra comunità politica".

Sotto l’aspetto puramente elettorale, circa 1700 elettori (iscritti al Pd nel 2023) stanno aspettando di andare alle urne. Si iniziano le danze il 26 di questo mese e si andrà avanti fino al 13 febbraio. A presentarsi a Carrara per il comunale Luca Barattini, a Massa Claudia Giuliani.