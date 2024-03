“Io vivo in Lunigiana“, si progetta il territorio. Focus su spopolamento e accesso al lavoro

Notevole la partecipazione della cittadinanza nella biblioteca comunale di Fosdinovo per la prima tappa d’incontro per il progetto “Io vivo in Lunigiana“. La sala era infatti colma di persone, senza calcolare quelle collegate online. Gli organizzatori dell’evento erano “Idee per il Ripop Fosdinovo“ e “Start working Pontremoli“. Numerosi gli interventi che hanno tracciato i presupposti su come costruire il futuro per il territorio. Un futuro che vede una Lunigiana impegnata nel realizzare progetti incentrati sul benessere della gente e il rispetto ambientale; inoltre il rafforzamento di politiche per il rilancio del mercato immobiliare, l’educazione anche universitaria mediante spin off e il miglioramento dell’accesso al lavoro in città mediante l’accesso gratuito all’autostrada. Un evento pervaso da sincero ottimismo, che lascia intravedere un futuro positivo per il territorio, conclusosi con l’invito a proseguire nella collaborazione e nel dialogo, finalizzato a incontri periodici in tutta l’area per aumentare e sviluppare le idee scaturite dai partecipanti e metterle poi in pratica.

Roberto Oligeri