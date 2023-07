Dramma per un quattordicenne, investito da auto mentre è in bici: grave

Licciana Nardi (Massa Carrara), 20 luglio 2023 – Una serata estiva tranquilla che si trasforma in dramma. Accade poco prima delle 22 di mercoledì 19 luglio a Licciana Nardi, dove un quattordicenne in bicicletta è stato investito da un’auto.

L’incidente è accaduto in località Monti. La dinamica viene adesso ricostruita dai carabinieri. L’allarme è stato lanciato subito. L’auto si è fermata e sono stati prestati primi soccorsi al ragazzino. E’ intervenuto il 118.

Le condizioni del ferito sono apparse subito gravi. Per questo è intervenuto anche l’elicottero Pegaso, che ha trasferito il quattordicenne a Pisa, all’ospedale di Cisanello. Ha un trauma cranico serio ed è stato trasferito in Rianimazione in codice rosso.