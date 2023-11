"Investimenti pubblici e disagi"

Chi garantisce l’efficacia degli investimenti pubblici? E’ l’interrogativo del gruppo consiliare di minoranza a Pontremoli guidato da Elisabetta Sordi con Elena Battaglia, Mario Bassi e Matteo Bola in riferimento a opere pubbliche realizzate sul territorio che ne giro di pochi anni hanno fatto registrare degrado e dissesto. Tra gli esempi il parcheggio Elena Dosi a fianco viale dei Tigli, che è stato realizzato 7 anni fa e che attualmente fa registrare una pavimentazione gravemente dissestata, con spostamento dei mattoncini, che a volte si girano, sollevandosi e costituendo un pericolo per la sicurezza delle auto in transito.

"Abbiamo segnalato, mesi fa, la necessità di agire per sistemare la pavimentazione - afferma il gruppo ’Pontremoli Più’ - Peraltro le opere pubbliche devono essere garantite da chi le ha realizzate per almeno 10 anni dalla conclusione, quindi oggi chiediamo perché non sia stata messa in atto alcuna azione per mettere in sicurezza il parcheggio". Un altro punto dolente il passaggio coperto che costeggia l’ingresso principale del plesso Tifoni di via IV Novembre di recente realizzazione ma già molto danneggiato. "Anche qui chiediamo - proseguono - come sia ammissibile che l’opera possa mostrare già un ammaloramento così importante". Un altro episodio risale a quasi 20 anni fa, relativo alla pavimentazione del tratto di via Roma che transita in piazza Italia, pavimentata in occasione del passaggio del Giro d’Italia. Secondo la minoranza le lastre di pietra sono inadeguate al traffico veicolare.