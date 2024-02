Invalido rimane senza lavoro alla soglia dei 50 anni: “Era la sua primaria ragione di vita”

Carrara, 20 febbraio 2024 – È rimasto senza lavoro alla soglia dei cinquant’anni, e per di più con un’invalidità grave. Dopo diciotto anni passati lavorando al teatro degli Animosi, da due anni è stato ‘eliminato’ senza una ragione precisa. Per questo i consiglieri di opposizione Simone Caffaz e Maria Mattei chiedono all’amministrazione di ridare dignità alla vita di quest’uomo.

È pur vero che dal 2020 la multiservizi Nausicaa non gestisce più i servizi teatrali per conto del Comune di Carrara, e l’amministrazione non può imporre alla Gamp, l’attuale società che si occupa del servizio teatrale, di assumere un ex dipendente del Comune. "Il mancato rinvio dell’inaugurazione del ridotto del teatro Animosi in occasione del lutto regionale dopo il crollo del cantiere Esselunga di Firenze – scrivono Caffaz e Mattei –, si lega ad alcuni provvedimenti dell’amministrazione, che vanno nella direzione di contrarre in modo rilevante i diritti dei lavoratori. Il settore cultura del Comune di Carrara è stato in questi mesi interessato da alcuni cambiamenti organizzativi che si sono concretizzati nell’esternalizzazione di servizi pubblici. Superfluo ricordare che la legge vincola gli enti pubblici ad attuare politiche che incentivino l’assunzione di persone con disabilità, promuovendone così la piena integrazione e l’autosostentamento".

«Al contrario il passaggio dei servizi teatrali da Nausicaa a una ditta privata è stato caratterizzato da una storia molto triste e di inaudita gravità proseguono – Caffaz e Mattei –. Tra coloro che svolgevano i servizi teatrali c’era un invalido di quasi 50 anni che da oltre 18 lavorava con particolare zelo e dedizione al teatro Animosi e al cinema Garibaldi. Il lavoro per questa persona non era solo una fonte di sostentamento (portava a casa solo poche centinaia di euro), ma era quasi una ragione di vita, l’occasione di sentirsi parte di una comunità a cui essere oggettivamente e quotidianamente utile. Tra gli effetti collaterali della privatizzazione del servizio, c’è anche stato l’allontanamento di questa persona, che senza spiegazioni e con tante promesse mai mantenute, è stato mandato a casa. In questi mesi, più e più volte, abbiamo contattato vari assessori per evidenziare il caso e il diretto interessato è stato anche ricevuto dalla sindaca, senza addivenire ad alcuna soluzione".

Per Caffaz e Mattei "un Comune e degli amministratori che nel privatizzare un servizio lasciano a casa un grande invalido – concludono i due consiglieri comunali –, che ha svolto da tanti anni il proprio lavoro con impegno e passione, senza mai alcun richiamo, travalicano non solo i confini del buon senso ma anche della civiltà".