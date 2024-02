Invalido licenziato dal teatro. Caffaz grida allo scandalo: "La sindaca non ha umanità"

"La sindaca dimostra ancora una volta di non avere i requisiti morali per ricoprire la carica". E’ netta la presa di posizione del consigliere Simone Caffaz in risposta alla sindaca Serena Arrighi sul recente caso del grande invalido che ha lavorato per 18 anni per il Comune. Il consigliere, nel ripartire dalla vicenda del grande invalido e agganciandosi al tema cultura, torna prepotentemente sulla questione delle nomine effettuate negli scorsi mesi proprio nel settore cultura del Comune.

"Sono esterrefatto, incredulo e basito dalle parole della sindaca – commenta Caffaz - che dimostra di non avere i requisiti umani e morali per ricoprire la sua carica. Nella sua replica sul grande invalido che ha lavorato 18 anni per il Comune ed è stato mandato a casa senza motivo, ha affermato che non compie provvedimenti ad personam come faceva la vecchia politica e come il sottoscritto e la consigliera Maria Mattei avremmo chiesto. Peccato che da quando è sindaca, soprattutto nel settore cultura, abbiamo assistito a una raffica di nomine ad personam e nei servizi teatrali, affidati in appalto esterno. Non c’è una sola persona nominata sulla base di procedure pubbliche". Ecco quindi il riepilogo del consigliere delle nomine fatte nel settore cultura in ordine cronologico, dal più lontano ai più recenti.

Cinzia Compalati, dirigente del settore cultura, nominata con bando ad personam – elenca Caffaz - e il sottoscritto aveva scritto il suo nome in busta chiusa due mesi prima della nomina. Stefano Genovesi, per cui è stato individuato un ruolo ad personam unendo artificiosamente la direzione del museo del marmo, attualmente chiuso, con Fossacava. Nomine dirette per Sarah Fontana, supporto specialistico al Polo Museale; Tania Mattei, moglie di un dipendente della B-nova con incarico di coordinatrice del processo partecipativo del Mediterraneo; Chiara Serri comunicazione settore cultura; Claudio Composti curatore di White Carrara 2023, Maura Crudeli focal point Unesco. Domenico Raimondi curatore White Carrara 2024. Infine Gamp srl affidamento diretto servizi teatrali".

"Solo il grande invalido, che dovrebbe essere tutelato dalla legge e da sentimenti di rispetto e umanità, è stato incredibilmente mandato a casa, per altro lasciando il teatro senza un custode. Noi cercheremo di restituire a questa persona i suoi diritti. Mi vergogno di vivere in una città amministrata da questa sindaca". La perdita del posto di lavoro dell’invalido ha seminato profondo sconcerto in città dove tutti lo conoscono e lo apprezzano.