"Inutile nominare ora un direttore"

Un direttore per il museo del marmo e per Fossacava. Queste le intenzioni dell’amministrazione che sta cercando la nuova figura che dovrà accompagnare il museo verso la riapertura. A chiarire i compiti del nuovo direttore, l’assessore alla Cultura Gea Dazzi in risposta a un’interrogazione di Simone Caffaz sul futuro del museo. Il consigliere aveva anche sottolineato la necessità di dettagli sul ruolo del futuro direttore, considerata anche l’attuale chiusura del museo. "La riapertura del museo spetta a nostro avviso alla figura di un direttore – ha spiegato l’assessore – perché è necessario seguire questi lavori. Di concerto con la sovrintendenza, il direttore sarà non solo del museo del marmo ma anche del sito di Fossacava, che è in piena funzione. Serve una figura che sia da collegamento per un polo museale, con il museo punto di partenza, ma collegandolo al centro città e a Fossacava, legando tutto al marmo".