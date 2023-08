Intrappolati sul Pizzo d’Uccello Ore per salvare tre escursionisti

Paura e preoccupazione nella notte di venerdì per tre giovani che erano rimasti bloccati sulle Apuane nel gruppo del Pizzo d’Uccello. La zona particolarmente impervia ha reso necessaria l’assistenza del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Toscana. L’intervento si è svolto sulla Ferrata Tordini Galligani, Foce Siggioli, ed è stato molto lungo. I tecnici del Soccorso Alpino hanno ricevuto la segnalazione intorno alle 22 di venerdì e si sono subito attivati per prestare aiuto ai tre ragazzi apuani. Erano rimasti intrappolati in un punto impervio mentre rientravano dalla ferrata Tordini Galligani. Una volta arrivati sulla vetta, avrebbero dovuto seguire il sentiero 192 ma – a causa di un errore e forse di una segnaletica poco chiara – sono scesi fuori sentiero bloccandosi poi in un punto esposto e impervio. Una squadra a terra di tecnici della Stazione Carrara è salita dal sentiero che loro avrebbero dovuto scendere, cercando di avvicinarsi ai tre scalatori, tra vegetazione fitta e grossi canaloni. I giovani sono stati raggiunti tramite manovre su corda alle 6 del mattino dopo un lungo e complesso avvicinamento: stavano bene e non riportavano problemi sanitari al momento del recupero.

I tecnici sono rimasti in contatto telefonico coi ragazzi per tutto il tempo della salita e sono riusciti ad avere le coordinate della loro posizione via Whatsapp. Una volta raggiunti e appurato che non avessero problemi fisici, salvo un po’ di spavento, i tre sono stati recuperati tramite svariate calate su corda fino al sentiero. Da lì sono stati poi accompagnati alle loro macchine. L’intervento è avvenuto in sinergia coi vigili del fuoco e si è concluso verso le 8 di ieri mattina.